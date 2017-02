Meersburg Anmeldungen für Bürgerfahrt nach Italien ab sofort möglich

Anmeldescheine für die Bürgerfahrt in die Meersburger Partnerstadt San Gimignano gibt es bei der Tourist-Info.

Nach dem gut besuchten Informationsabend zur Bürgerfahrt in die Meersburger Partnerstadt San Gimignano in der Toskana wird es jetzt ernst: Ab sofort und bis zum 6. März kann man die Anmeldescheine bei der Tourist-Info in Meersburg abholen und dort auch direkt abgeben oder per Post zurücksenden. Darüber informiert Uwe Petersen als Sprecher des San-Gimignano-Komitees in einer Pressemitteilung.

Die Bürgerfahrt anlässlich des 15-jährigen Jumelage-Jubiläums findet von Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam) bis zu Sonntag, 19. Juni statt. Die Abfahrt an Fronleichnam ist für etwa 22 Uhr geplant, Abfahrtsort und genaue Zeit werden noch bekannt gegeben. Die Rückkehr soll am Sonntagabend gegen 22 Uhr sein. Zentrale Themen der Fahrt sind die mittelalterlichen Spiele „Ferie delle messi“ in San Gimignano, bei denen auch der Fanfarenzug Meersburg auftritt, und die Stadt selbst. Den Teilehmern stehen in der toskanischen Stadt drei volle Tage zur Verfügung, in denen jeder – teils gemeinsam, teils in Eigenregie – die „Stadt der Türme“ erkunden kann.



„Wir bieten ein Pauschal-Paket mit Leistungen an, das den Besuchern die Stadt näher bringen soll. Dazu gehören eine Stadtführung, der Besuch des Weinmuseums, Tickets für die städtischen Museen und den Besuch zweier Türme (private Museen) und ein gemeinsames Abendessen“, beschreibt Petersen. Die „Ferie delle messi“ sind ein mittelalterliches Stadtfest, das von den „Cavalieri di Santa Fina“ ausgerichtet wird. Die Cavalieri sind den Meersburgern bekannt durch ihre Auftritte auf dem Mittelaltermarkt und durch ihre Freundschaft zum Fanfarenzug Meersburg.

Für die Zimmer stehen den Reisenden zwei Preiskategorien zur Auswahl, jeweils als Doppel- oder Einzelzimmer buchbar. Für diese „Bürgerfahrt“ haben die Bewohner des Verwaltungsverbandes Meersburg (der Stadt Meersburg und der Gemeinden Hagnau, Stetten und Daisendorf) Vorrang. Alle angemeldeten Interessenten, die nicht aus den genannten Gemeinden kommen, werden in der Reihenfolge des Datums ihrer Anmeldung berücksichtigt.