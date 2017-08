Meersburg Angelsportverein feiert Jubiläum mit Fischerfest

Meersburgs Petrijünger blicken zum 50-jährigen Bestehen zurück und laden Interessierte ein

Wer heutzutage um den idyllischen Siechenweiher spaziert, die zur Zeit blühenden Seerosen bewundert und den Anglern bei ihrem ruhigem Treiben zusieht, macht sich zumeist keine Gedanken darüber, dass so ein Gewässer auch gepflegt werden muss. In Meersburg obliegt dies dem Angelsportverein, der sowohl den Siechen- als auch den Neuweiher auf der Gemarkung Daisendorf von der Stadt und dem Spitalfond gepachtet hat.

In einem trostlosen Zustand befand sich der Siechenweiher im Jahr 1967 dem Gründungsjahr des Meersburger Angelsportvereins (ASV). Zu zwei Dritteln war der Weiher verlandet, voller Schlamm und Unrat. "Es wäre nicht mehr lang gegangen und der Weiher wäre einfach weg gewesen", erzählt Robert Bosch, seit 1999 Vorsitzender. Der neugegründete Verein schaffte sich damals als erstes Arbeitsgerät einen Traktor mit Winde an und schürfte mühsam den abgetrockneten Schlamm ab. Zwei Jahre brauchten sie, um den vermoderten Weiher wieder in ein gutes Fischgewässer zu verwandeln. 1970 pachtete der Verein den Neuweiher dazu. Auch hier standen umfangreiche Arbeiten an, bis die Petrijünger ihrem Hobby frönen konnten.

Seitdem versehen die Mitglieder regelmäßig Arbeitsdienst, kümmern sich um die Uferanlagen, mähen Schilf und erhalten die Stege. Beim Neuweiher standen im Winter 2005 wieder größere Arbeiten an, der Siechenweiher wurde 2013 zu 80 Prozent ausgebaggert. "Die Maßnahme wurde Hand in Hand mit der Stadt durchgeführt, da die Arbeiten die Finanzen des Vereins bei weitem überstiegen hätten", sagt Bosch.

Für die Angler ist aber nicht nur die Wasserqualität von Interesse, auch der Fischbesatz zählt. "Die Sanierungen haben zum Selbsterhalt der Fische beigetragen", sagt Kassierer Frank Zimmermann. Er erklärt: "Die Fische laichen ab und ziehen ihre Brut auf. Die Weiher produzieren enormen Fischnachwuchs." Zander, Schleie, Hecht und Karpfen seien die Brotfische der Weiher und diverse Weißfische wie Rotfedern. Anhand der Fangstatistiken, die zu führen jeder Angler verpflichtet ist, erkennt der Vorstand, was nachbesetzt werden muss. Pro Jahr sind dies etwa 300 Kilogramm Fischbesatz, darunter hauptsächlich Karpfen. Gekauft werden mittlerweile eher junge Fische, die im Weiher noch etwas wachsen sollen, da die fangfähigen Fische sehr teuer geworden seien, erläutert Zimmermann. Man habe sich dazu entschieden, um die Mitgliederbeiträge stabil halten.

Damit auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, haben sich die Angler ein schönes Vereinsheim mit überdachter Terrasse geschaffen. In drei Bauabschnitten entstand, größtenteils in Eigenleistung, aus der ursprünglichen Gerätehütte von 1977 ein gemütlicher Versammlungsort. 1989 wurden Küchentrakt, Toilettenanlage und Jugendraum angebaut, die Terrasse und Gerätegarage wurden 1991 fertiggestellt.

Der Verein hat keine Nachwuchsprobleme. Ganz im Gegenteil können aktuell keine aktiven Mitglieder aufgenommen werden, da das Regierungspräsidium pro Quadratmeter Gewässer nur eine bestimmte Anzahl aktiver Angler zulässt. Passive Mitglieder können jederzeit aufgenommen werden, ebenso Jugendliche. "Wir hatten immer eine Jugendabteilung mit konstanten Mitgliederzahlen", sagt Bosch. Für diese gibt Aktivitäten wie Angelausflüge oder Zeltübernachtungen. "Angeln ist kein Altmännerhobby", fügt Zimmermann grinsend an. "Von unseren etwa 100 Mitgliedern sind geschätzte zehn im Rentenalter." Allerdings gibt es nur eine handvoll weiblicher Mitglieder.

Anlässlich des 50. Jubiläums feiert der Angelsportverein am Siechenweiher am Samstag von 11 bis 18 Uhr ein Fischerfest. Zur Verpflegung gibt es neben Gegrilltem auch frisch geräucherte Forellen und Fischknusperli.

Angelsportverein

1967 wurde der Meersburger Angelsportverein gegründet. Von den 21 Gründungsmitgliedern sind noch drei im Verein: Karl Baur, Gerhard Deuter und Kurt Radtke. Ebenfalls seit Beginn dabei ist Karl Vouk, Kassier aus dem ersten Vorstand. Insgesamt hat der Verein etwa 100 Mitglieder. Ab dem zehnten Lebensjahr kann man Mitglied werden, Jugendliche benötigen zum Angeln einen Jugendfischereischein. Erwachsene müssen die staatliche Fischerprüfung abgelegt haben und einen Fischereischein besitzen. Wer kein aktives Mitglied im Verein ist, kann eine Tageskarte für den Siechenweiher erwerben. Das Angeln im Neuweiher ist Vereinsmitgliedern vorbehalten.