Meersburg Allgäuer Firma putzt künftig im Dr.-Zimmermann-Stift

Die Reinigungsarbeiten im Seniorenheim Dr.-Zimmermann-Stift übernimmt ab März für die nächsten vier Jahre die Firma Klinikdienste Süd GmbH aus Dietmannsried im Allgäu.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag an das Unternehmen, das mit 59 229 Euro pro Jahr das günstigste von fünf Angeboten abgegeben hatte. Die Arbeiten mussten europaweit ausgeschrieben werden. Spitalleiter Peter Kemmer erklärte dem Stiftungsrat des Spitalfonds, der mit dem Gemeinderat identisch ist, dass das Stift zuvor überlegt habe, die Reinigung wieder in Eigenregie auszuführen. Doch die Hygienevorschriften, der damit verbundene Aufwand und die Kosten für die Putzmittel seien so hoch, dass man davon wieder Abstand genommen habe. Die Jahre zuvor hatte eine Firma aus Regensburg für 78 000 Euro pro Jahr im Heim geputzt, doch man sei nicht optimal zufrieden gewesen, ließ Kemmer durchblicken. Man sei froh, dass man künftig mit Klinikdienste Süd zusammenarbeite. Er habe sich an mehreren Stellen über die Firma erkundigt. "Sie hat einen guten Ruf."

Peter Schmidt fragte, mit Blick auf die anderen Angebote, von denen zwei fast doppelt so hoch waren, wie das denn sein könne. Kemmer sagte, er denke, diese Firmen seien nicht wirklich an einem Auftrag interessiert und agierten deshalb mit einer "maximalen Gewinnmarge" – nach dem Motto: Wenn wir den Auftrage bekommen, gut, wenn nicht, egal. Die Klinikdienste Süd seien hingegen daran interessiert, "zusätzliche Häuser zu bekommen". Schmidt wollte außerdem wissen, wie das Heim denn die Putzdienste kontrolliere. Kemmer sagte, es finde monatlich eine Kontrolle in mindestens zehn Bewohnerzimmern sowie in Allgemeinräumen statt. Man arbeite nach einem strikten System mit verschiedenen Lappen und Wischmops.

Markus Waibel (FW) hatte so seine Zweifel und sagte: "Ich möchte spätestens in einem Jahr den Sachstand hören, ob die Firma gut ist." Kemmer: "Das mache ich gerne." Monika Biemann (Umweltgruppe) betonte, es sei auch wichtig, dass das Personal anständig behandelt werde. Kemmer sagte, Voraussetzung bei der Ausschreibung sei gewesen, dass Tariflöhne bezahlt werden.