Meersburg "Aktiv für Meersburg": Gewerbeverein macht mit neuem Vorstand weiter

Der Auslöser für die Wiederbelebung des Vereins ist ein Wechsel in der Stadtpolitik. Bürgermeister Robert Scherer versprach, den Verein zu unterstützen. Zur neuen Vorsitzenden wurde Jutta Theurich gewählt. Ein gemeinsamer Aktionstag mit der Stadt Meersburg ist für den 22. Oktober geplant.

Er stand kurz vor dem Aus: Doch nun macht der der Gewerbeverein "Aktiv für Meersburg" mit frischem Schwung und neuem Vorstand weiter. Er plant nach seiner Wiederbelebung, gemeinsam mit der Stadt, auch schon einen großen Aktionstag am 22. Oktober: "Meersburg im Herbst." Den Auftrieb gab ein Wechsel in der Stadtpolitik. Beim neuen Bürgermeister Robert Scherer fand die Bitte des Vereins nach städtischer Unterstützung und Ansprechpartnern, die lange Jahre unerfüllt blieb, Gehör. Und so konnte auch eine neue Vorsitzende gefunden werden: Jutta Theurich übernimmt das Amt von Christine Ludwig, die es zwölf Jahre lang innehatte. Im vergangenen Juni allerdings, erinnerte Ludwig bei der jetzigen Jahresversammlung, hatte der Verein "beschlossen, dass wir in den Schlafmodus gehen, bis die Bürgermeisterwahl gelaufen ist."

Mit dem Amtsantritt von Robert Scherer im April brach eine neue Ära an. Seither gab es bereits drei Treffen mit Gewerbetreibenden und von Seiten der Stadt sind für diese nun, neben dem Bürgermeister selbst, Tourismuschefin Iris Müller und Bernd Engesser vom Bauamt zuständig. Müller kümmert sich um die Bereiche Tourismus, Handel, Gastgeber und Gastronomie, Engesser um das Handwerk. Der Verein gründete außerdem vier Arbeitsgruppen zu den Themen Marketing, Aktionen und Kommunikation intern sowie mit der Stadt. Theurich unterstrich nach ihrer einstimmigen Wahl durch die rund 30 Berechtigten: "Wenn wir keinen neuen Vorsitzenden gefunden hätten, hätten wir uns aufgelöst." Aber jetzt herrsche so eine Aufbruchstimmung, dass sie sich entschlossen habe, für das Amt zu kandidieren.

Mitglied Sebastian Schmäh ergänzte, dass seine Kollegen und er bei den bisherigen Gesprächen mit Scherer, Müller und Engesser "eine Energie spürten, die wir alle gesucht haben." Es müsse sich langfristig wechselseitig ein Geben und Nehmen entwickeln. Schmäh weiter: "Eine Schnittstelle zwischen uns und der Stadt ist ganz elementar." Und vielleicht entwickle sich aus dieser Aufgabe, die Müller und Engesser zunächst kommissarisch betreuen sollen, ja ein fester Posten.

Bürgermeister Scherer beschrieb das Verhältnis Stadt und Gewerbeverein so: "Wir sind Partner." Sein Wunsch sei, dass die Aufbruchstimmung anhalte. Er bat um Geduld, auch in punkto Schnittstelle, nicht alles lasse sich sofort umsetzen. Er hoffe, dass die aktuelle Sitzung, nach dem erfolgreichen Start, "uns einen zweiten Schub verleiht, um richtig durchzustarten." Bis dato habe man in wenigen Wochen einiges geschafft, so Scherer. "Da ist richtig Power dahinter." Er zollte dafür dem Verein Anerkennung und dankte Müller und Engesser für ihre Unterstützung.

Theurich bestätigte: "Uns gefällt das genauso" und kündigte an: "Im Herbst kommt was Großes auf uns zu." Claudia Waibel, alte und neue zweite Vorsitzende ergänzte, die neuen Aktionsgruppen seien sehr weit gefächert. "Doch wir wollten dieses Jahr noch etwas, an dem wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen." Und so soll aus dem bereits terminierten Herbstmarkt am 22. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag werden, an dem sich nicht nur, wie ursprünglich vorgesehen, das Gastgeberforum beteiligt, sondern auch möglichst viele Händler, Handwerker und Dienstleister. Schmäh sagte, man wolle bewusst keine Gewerbemeile, da der Aufwand für die Teilnehmer überschaubar sein solle. Denkbar sei beispielsweise ein Handwerkerflohmarkt. Markus Waibel fand, auch als kleiner Betrieb, "kann man das ganz gut machen."

"Die Stadt präsentiert sich auch" sagte Scherer. Iris Müller sagte: "Das Ziel muss schon eine überdurchschnittliche Beteiligung sein." Die Stadt werde "Meersburg im Herbst" mit einem eigenen Flyer überregional vermarkten.

Ferner berichteten auch Vertreterinnen einzelner Aktionsgruppen vom bereits Geleisteten. So erzählte Silvia Pretzlaff von der Gruppe Marketing, bisher habe man sich über den neuen Aufbau der Vereins-Website die meisten Gedanken gemacht. Eine Diashow, ein Pop-up-Fenster mit wechselnden Neuigkeiten und ein Mitgliederverzeichnis seien geplant.

Sybille Eberhard von der Gruppe "Kommunikation intern" sagte, man wolle neben anderem ermöglichen, dass alle Mitglieder problemlos untereinander kommunizieren könnten.

Verein und Aktionstag

Der Verein "Aktiv für Meersburg" ist 2005 aus dem 1989 gegründeten Werbekreis hervorgegangen. Ihm gehören derzeit 66 Mitglieder aus den Sparten Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie und Landwirtschaft an. Vorsitzende war von 2005 bis dato Christine Ludwig. Neue Vorsitzende ist nun Jutta Theurich (Handel, Aktionsgruppe Kommunikation Stadt), zweite Vorsitzende Claudia Waibel (Handwerk, AG Aktionen) Schriftführerin Angela Messerle (Gastronomie / Handel, AG Marketing Verein), Kassierer Marc Theurich (Handel, AG Kommunikation intern). Ferner wählten die Mitglieder folgende Beisitzer: Michael Gröer (Gastronomie / Hotellerie, AG Kommunikation Stadt), Jürgen Dietrich (Landwirtschaft), Daniel Dodaro (Handwerk, AG Aktionen), Jutta Metzler (Dienstleistung / AG Marketing Verein), Christine Ludwig (Gastronomie / Handel, AG Kommunikation Stadt). Der Vorstand ist für zwei Jahre gewählt.

