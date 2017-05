Meckenbeuren Zunftstube rückt für Narrenzunft Brochenzell in greifbare Nähe

Zunftmeister Ralf Müller hat dem Bürgermeister einen Flächenbedarfsplan für eine eigene Zunftstube für die Narrenzunft Brochenzell übergeben. Seit Jahrzehnten wünschen sich die Mitglieder einen Lager- und Versammlungsraum.

Sollte, was lange währt, nun doch endlich gut werden? Seit mindestens 20 Jahren, einige sprechen gar von 30 Jahren, wünscht sich die Narrenzunft Brochenzell eine eigene Zunftstube. Zwar stand das Thema eigener Lager- und Versammlungsraum für die Zunft Jahr für Jahr auf der Agenda, wurde aber immer wieder aus verschiedensten Gründen vertagt. Doch seit Sonntagabend zeichnet sich Licht am Horizont ab. Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Brochenzell versprach Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid den 119 anwesenden Mitgliedern in der Brochenzeller Humpishalle bis Ende des Jahres eine Lösung für ihr Anliegen.

Bis dahin sollten die Fragen nach Flächenbedarf und Finanzierung geklärt sein. "Es gibt eine Vorstellung innerhalb der Verwaltung, wo das Gebäude hinkommen soll. Wir prüfen gerade die Rahmenbedingungen", informierte Bürgermeister Schmid. Zunftmeister Ralf Müller hatte schon vorgesorgt und zusammen mit seinem Vorstandsteam einen Flächenbedarfsplan ausgearbeitet. Diesen Entwurf, zusammengefasst in einem Brief, übergab er noch am Abend dem Bürgermeister. "Mein größter Wunsch ist, dass der eigene Lager- und Versammlungsraum noch während meiner Amtszeit als Zunftmeister realisiert wird", erklärte Müller. Wie Schatzmeisterin Barbara Straub zuvor in ihrem Bericht mitgeteilt hatte, beläuft sich das Gesamtvermögen des Vereins derzeit auf 169 000 Euro. Diese stolze Summe könnte für den Bau eines Zunftheimes herangezogen werden. In den Reihen der Zunftmitglieder wurden vereinzelt Befürchtungen laut, bei der Ankündigung von Bürgermeister Schmid könne es sich nur um ein Wahlversprechen handeln.

Schließlich seien im Herbst Bürgermeisterwahlen und man sei schon so oft vertröstet worden. In den Jahresberichten der einzelnen Gruppenführer der vier Gruppen – Humpishexen (Severin Vögele), Kräuterweible (Karin Huchler), Humpisnarren (Simone Jung- Baß) und Schlossnarren (Maximilian Diemer) – wurde deutlich, dass sich die Narren nicht nur zur Fasnet zusammenfinden, sondern das gesamte Jahr über ihre Gemeinschaft pflegen. Zunftmeister Ralf Müller hob besonders die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen hervor. Vor allem der Fasnetssonntag mit großem Umzug und ANR-Freundschaftstreffen war ein Erfolg: "Das war für alle kein leichter Tag mit so vielen Hästrägern und Gruppen, aber zusammen haben wir es gemeistert." Bei den Wahlen betätigte sich Dominic Bundy, Zunftmeister der Patenzunft Bürgermoos, wieder als Wahlleiter. Als Nachfolger von Rudi Rädler und Andreas Ritter im Amt der Kassenprüfer wurden Hansjörg Rixner und Ingrid Schneider gewählt. Barbara Straub wurde als Schatzmeisterin bestätigt. Neue Mitglieder des Zunftrates wurden Inge Roth, Markus Rist und Christian Schreibmüller.

Narrenzunft Brochenzell

Die Narrenzunft Brochenzell wurde 1957 gegründet und gehört zu den Gründungsmitgliedern des ANR (Alemannischer Narrenring). Patenzünfte sind die Narrenzunft Bürgermoos, Lottenweiler und Zußdorf. Mit 1029 Mitgliedern zählt die Narrenzunft Brochenzell neben dem TSV Meckenbeuren zu den größten Vereinen der Gemeinde. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Zunftmeister Ralf Müller, Schatzmeisterin Barbara Straub und Schriftführerin Michaela Reiner. Weiterhin gehören zum Vorstand die Gruppenführer der einzelnen Gruppen: Severin Vögele (Humpishexen), Maximilian Diemer (Schlossnarren), Simone Jung- Baß (Humpisnarren) und Karin Huchler (Kräuterweible).