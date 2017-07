Meckenbeuren Wie Flüchtlinge in Meckenbeuren wohnen

Neue Asylbewerberunterkunft kann am 29. November unter die Lupe genommen werden

Meckenbeuren – Der Bodenseekreis hat im Martin-Luther-Weg 1 in Gerbertshaus eine neue Gemeinschaftsunterkunft für rund 30 Flüchtlinge eingerichtet. Bevor die ersten Bewohner dort einziehen, haben Bürger am Dienstag, 29. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, das umgebaute Haus zu besichtigen und sich ein Bild von den Wohnverhältnissen zu machen. Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung werden die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamts gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Schmid für Gespräche zur Verfügung stehen.

Die ersten Bewohner werden Anfang Dezember aus der Halle in Meckenbeuren in die neue Unterkunft einziehen. In der Regel bewohnt dort eine Familie einen Raum und es gibt gemeinsam genutzte Kücheneinrichtungen und Sanitärräume. Die Flüchtlinge versorgen sich in der Gemeinschaftsunterkunft selbst. Dabei werden sie im Alltag durch die Heimleitung, das Landratsamt sowie die Sozialbetreuung des DRK begleitet. In den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises leben die Flüchtlinge solange ihr Asylverfahren läuft. Danach ziehen sie in Anschlussunterbringungen, für die die Städte und Gemeinden verantwortlich sind.

Informationen rund um das Thema Asyl und Migration im Internet: www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/asyl-migration/asyl.html