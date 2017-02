Meckenbeuren Wasserzins bleibt konstant

Die Abwassergebühren werden in Meckenbeuren mittelfristig wohl steigen.

Meckenbeuren (ghw) Der Wasserzins bleibt konstant und liegt auch im Haushaltsjahr 2017 bei 1,10 Euro je 1000 Liter Trinkwasser. Eine gute Nachricht, die Kämmerer Simon Vallaster bei der – einstimmig erfolgten – Verabschiedung der Haushaltspläne für die Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasser und Beteiligung am Regionalwerk zu vermelden hatte. Im Wirtschaftsplan 2017 für das Wasserwerk steht voraussichtlich ein Betriebsgewinn von rund 100 000 Euro zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Dezember 2016 führte ein größerer Rohrbruch in der Schulstraße allerdings auch zu Schäden am Straßenkörper, was das Betriebsergebnis nachteilig beeinflusst.

Im Eigenbetrieb Abwasser ist nach Aussagen des Kämmerers nach wie vor ein hoher Investitionsdruck gegeben. Der steigende Aufwand könnte demnach mittelfristig dazu führen, die bestehenden Abwassergebühren erhöhen zu müssen. Derzeit ist ein externes Büro mit einer Neukalkulation der Abwassergebühren für die kommenden drei Jahre beauftragt. Der Eigenbetrieb "Beteiligung am Regionalwerk" kann mit einer verbesserten Situation aufwarten. Insbesondere der Strom- und Gasbetrieb sowie Sondereffekte haben das Ergebnis gegenüber den beiden Vorjahren deutlich verbessert. "Die Beteiligung lohnt sich für die Gesellschafter und damit auch für die Gemeinde Meckenbeuren", so der zufriedene Ausblick der Verwaltung.