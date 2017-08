Meckenbeuren Wahlkampf auf dem Fahrrad: Andreas Schmid bislang ohne Gegenkandidat

Amtsinhaber Andreas Schmid ist mit einer Radtour durch Meckenbeuren in den Bürgermeisterwahlkampf gestartet. Bislang ist kein Gegenkandidat in Sicht.

Sportlich sitzt Andreas Schmid gut im Sattel. Vor seiner Zeit als Bürgermeister hat er unter anderem beim Württembergischen Landessportbund gearbeitet, er ist Freizeitradler, spielt Tennis und mischt – als Protestant – bei der Blutreitergruppe Meckenbeuren mit. Sportlich ist er nun auch in den Wahlkampf um eine zweite Amtszeit gestartet, hat nach Feierabend zu Fuß Prospekte in alle Haushalte gebracht – und gestern gut 15 Kilometer runtergestrampelt. Mit einem rund 20-köpfigen Tross Radler trat er in die Pedale, machte Halt an allen kommunalpolitisch wichtigen Stationen im Gemeindegebiet, erläuterte seine Sicht der Dinge und warb um Verständnis für das manchmal mühselige und langwierige Verwaltungsgeschäft. Andreas Schmid möchte auch nach der Bürgermeisterwahl am 22. Oktober noch gut im Sattel sitzen.

Bislang hat er noch keinen Gegenkandidaten. Und er weiß auch, dass er einen Amtsbonus hat. Trotzdem nimmt er den Wahlkampf ernst. "Ich möchte Transparenz herstellen", sagt der CDU-Mann gegenüber dem SÜDKURIER. Zwei große Themen brennen Schmid unter den Nägeln: der Wohnungsbau und die Verkehrssituation. Die kommt, als der Tross seine erste Station erradelt hat, auch gleich dick aufs Tablett. Eigentlich wollte Schmid vor dem Eingang ins Ravensburger Spieleland nur das Problem mit den Kurzzeitparkern erläutern, die regelmäßig den Radweg blockieren. Doch weil man ja schon an Ort und Stelle ist, kommt der Dauerbrenner B-30-Umfahrung auf – Westtangente oder doch lieber eine Trasse hier im Osten? "Die sind für Argumente normaler Bürger gar nicht zugänglich", schimpft ein älterer Teilnehmer über die Verantwortlichen in den übergeordneten Planungsbehörden.

Schmid beruhigt: "Das Ding ist ergebnisoffen. Alle Bausachen, die gerade passieren, einschließlich der Südumfahrung Kehlen, sind wirkungsneutral gegenüber der Trassenplanung."

Im Lauf der Tour wächst der Radlerpulk noch an. Schmid erläutert Veränderungen in der innerörtlichen Verkehrsführung, philosophiert, ob in die Fläche oder in die Höhe gebaut werden soll, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Gewerbegebiet wirbt er um Verständnis für die Belange der Firmen, die der Gemeinde Steuereinnahmen "in zweistelliger Millionenhöhe" bescherten. Im Ried erläutert er den geplanten Bürgerpark. Schon vor einer Woche hat er die gesamte Tour mit seiner Partnerin zur Probe erradelt. Dem Zufall überlässt er nichts. Und als Urlaub gönnt er sich in diesem Jahr nur zwei verlängerte Wochenenden. Es ist Wahlkampf.