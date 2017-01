Meckenbeuren Vorfahrtfehler endet mit 8000 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin hat einen Verkehrsunfall mit rund 8000 Euro Gesamtsachschaden verursacht, wie die Polizei mitteilt.

Jeweils etwa 4000 Euro Sachschaden an zwei Autos entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in Reute ereignet hat. Laut Polizei bog eine 63-Jährige mit ihrem Opel Zafira vom Pferchweg nach links in die Moosstraße ein. Hierbei habe sie den bevorrechtigten Opel Corsa einer 46-Jährigen übersehen.