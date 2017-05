Meckenbeuren Vier neue Tempo 30-Zonen gewünscht

Der Meckenbeurer Gemeinderat hat die Lärmaktionsplanung Stufe 2 mit großer Mehrheit beschlossen. Angestrebt sind dabei vier weitere nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Stundenkilometer sowie fünf ergänzende Anregungen. Allerdings stimmen nicht alle Wünsche mit den Auffassungen der Verkehrsbehörden überein, sodass weitere Abstimmungen nötig sind.

Bürgermeister Andreas Schmid wies darauf hin, dass die Gemeinde eine Verantwortung für die Wohnqualität der eigenen Bürgerinnen und Bürger habe, allerdings auch für diejenigen, die durch die Gemeinde fahren, was teilweise deckungsgleiche Gruppen sind. Konkret sind folgende Beschränkungen von der Gemeinde beschlossen worden: Voraussichtliche unproblematisch sind, wie Wolfgang Wahl von der mit der Fortschreibung beauftragten Rapp Trans AG und Schmid ausführten, auf der B 30 eine weitere nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometer von der Einmündung der Moosstraße Richtung Süden bis auf Höhe des Gebäudes Hauptstraße 205 sowie Tempo 30 nachts auf der L 329, Teilstück Bahnhofstraße. Dies wird auch vom Regierungspräsidium (RP) Tübingen, dem Polizeipräsidium Konstanz und dem Landratamt Bodenseekreis so gesehen. Bisher abgelehnt wird von den drei Verkehrsbehörden nächtliches Tempo 30 auf dem Rest der L 329, Teilstücke Brochenzeller Straße, Inselstraße sowie Andreas-Hofer-Straße, und auf der B 30 von der Einmündung EVS-Weg Richtung Süden bis zur Moosstraße. Eine von der Gemeinde angedachte Verlängerung der bestehenden nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 30 von der Einmündung der Humboldtstraße um 200 Meter Richtung Süden befürwortet das Landratsamt, wird aber vom Regierungs- und vom Polizeipräsidium abgelehnt. Die Gemeinde Meckenbeuren sieht dennoch gute Gründe auf ihrer Seite und will mit den Fachbehörden weiter reden. Beim Lärmaktionsplan Stufe 1 sei es gelungen, noch Zugeständnisse zu erreichen, meinten Schmid.

Darüber hinaus wird beim Regierungspräsidium Tübingen angeregt, bei Straßenbelagerneuerungen (B 30/B 467) lärmoptimierten Asphalt einzubauen und passive Lärmschutzmaßnahmen an besonders betroffenen Einzelgebäuden finanziell zu unterstützen. Im Bereich des neuen Straßenbaus wird das RP aufgefordert, die Ortsumfahrung der B 30 neu, die Ortsumfahrung der B 467 von Liebenau und die Querspange der B 467 nach Tettnang voranzutreiben.

Auf Nachfragen aus dem Rat erläuterte Wahl, dass der Lärmaktionsplan auf der gegenwärtigen Verkehrssituation beruht, also neue Straßen nicht einbezogen sind. Die Fortschreibung erfolge alle fünf Jahre oder bei Vorliegen deutlicher Veränderungen. Was die Einschätzung von Verkehrsbehörden betreffe, ob Tempo 30 notwendig sei oder nicht, verwies Wahl darauf, dass es ein Ermessen gebe, das teilweise unterschiedlich über die Landkreise hinweg gehandhabt werde. Dazu komme, dass in der Gemeinde Meckenbeuren der Straßenraum, also der Abstand zwischen den Gebäuden und der Straße, relativ breit sei, was eine leichte Reduzierung des Lärms bewirke.

Es gab auch kritische Anmerkungen: Karl Gälle (CDU) warf ein, dass er kommen sehe, dass über kurz oder lang, von einem Tag auf den anderen eine Allgemeinregelung für Tempo 30 nachts komme und dass Millionen von Euro im Land für Lärmaktionspläne rausgeschmissen worden seien.

Verfahren

Der Entwurf für die Lärmaktionsplanung wurde am 8. Februar vom Gemeinderat gebilligt. Die Fortschreibung wurde öffentlich ausgelegt. Es ergaben sich keine Änderungen. Der beschlossene Lärmaktionsplan (Stufe 2) wird jetzt öffentlich bekannt gemacht und die Anträge bei den Verkehrsbehörden gestellt. Wenn die verkehrsrechtlichen Anodnungen erfolgen, wird die Beschilderung vorgenommen.