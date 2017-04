Meckenbeuren Versuchter Missbrauch: Ein Jahr Haft für Pfleger

Ein 55-jähriger Pfleger in einer Einrichtung in Meckenbeuren ist wegen versuchten sexuellen Missbrauchs einer schwerstbehinderten Frau zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte bestritt die ihm vorgeworfene Tat bis zum Schluss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Meckenbeuren/Tettnang – Zu einer Haftstrafe von einem Jahr hat Kathrin Lauchstädt, Richterin am Amtsgericht Tettnang, am Dienstag nach zwei Sitzungstage einen 55-jährigen Pfleger verurteilt. Ihm wurde versuchter sexueller Missbrauch von Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen vorgeworfen. Die Haftstrafe ist drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Angeklagte 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Der Pfleger bestritt die Tat weiterhin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss rekapitulierte in ihrem Plädoyer die Ereignisse. Am Abend des 20. Juli 2016 kam der Angeklagte zu der in einer Einrichtung in Meckenbeuren untergebrachten schwerstbehinderten Frau, die erklärt hatte, sie habe ihre Periode und wolle eine Binde. Der 55-Jährige erklärte vor Gericht, er habe einen Blick auf die Unterhose der Frau werfen wollen, um zu überprüfen, ob dies stimme. Offenbar war es in der Einrichtung üblich, dass auch männliche Pfleger solche Prüfungen vornehmen. Nach Aussage des Angeklagten sei darüber hinaus nichts geschehen. Er bekräftigte in seinem Schlusswort nochmals: "Ich habe an jenem Tag einfach nachgeschaut, wie es üblich war. Das war eine reine Routinesache."

An jenem Abend kam auch ein Heilerzieher in das Zimmer der Frau. Er sagte vor Gericht als Zeuge aus, er habe die Frau nach vorn gebeugt mit heruntergelassener Hose im Bad stehen sehen. Der Angeklagte sei hinter ihr gestanden und habe die Hose offen gehabt. Der Zeuge erklärte, er habe sich verwirrt und schockiert abgewandt, habe im Spiegel jedoch noch das erigierte Glied des 55-Jährigen gesehen und dass er sich die Hose zugemacht habe.

Bei einem Vor-Ort-Termin in der Einrichtung sahen sich die Prozessbeteiligten die Räumlichkeiten an. Wie Verteidiger Gerd Pokrop erklärte, sei die Darstellung des Zeugen, wie dieser sie geschildert hatte, nicht möglich. Zudem könne in der Einrichtung jederzeit jemand etwas hören und hereinkommen. Pokrop erklärte daher: "Der Zeuge täuscht sich." Richterin Kathrin Lauchstädt sah dies anders und sagte in der Urteilsbegründung: "Das waren mehrere Handlungsstränge, bei denen der Zeuge die Situation jeweils missinterpretiert haben müsste. Das glaube ich einfach nicht."

Die beiden Männer sprachen nicht miteinandern. Kurz darauf ging der Zeuge zu einem Vorgesetzten und meldetet den Vorfall. Der Angeklagte sagte im Prozess aus, es habe "Animositäten" zwischen ihm und dem Zeugen gegeben. Staatsanwältin Christine Weiss sagte hingegen: "Aus dem Heim ist nichts bekannt, dass es größere Rivalitäten zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen gab."

In der Verhandlung verlas die Richterin auch das Ergebnis einer molekular-genetischen Untersuchung von Abstrichen der Frau und des Angeklagten. Das Ergebnis sei nicht eindeutig. Laut Untersuchung wurden minimalste Spuren von männlicher DNA in einem Vaginalabstrich gefunden. Daraus ließen sich aber keine Rückschlüsse ziehen, wie diese DNA dorthin gelangten. "Mit dem DNA-Gutachten können wir nichts anfangen", meinte Pokrop. Auch die Staatsanwältin erklärte: "Das DNA-Gutachten ist für sich nicht tauglich.".

Gerd Pokrop argumentierte in seinem Plädoyer, sein Mandant habe unbedingt eine öffentliche Verhandlung gewollt, um sich von dem Vorwurf des versuchten Missbrauchs reinzuwaschen. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, einen Strafbefehl zu akzeptieren, der neun Monate Haft auf Bewährung vorsah. "Es steht Aussage gegen Aussage", sagte der Verteidiger. Richterin Kathrin Lauchstädt sagte: "Letztendlich komme ich zu dem Ergebnis, dass es so war, wie der Zeuge es geschildert hat." Sie gehe davon aus, dass es bei dem Versuch geblieben sei, weil der Zeuge ins Zimmer gekommen sei.