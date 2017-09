Meckenbeuren Verkehrsunfall: Karambolage auf B 467 bei Meckenbeuren

Offenbar aus Unachtsamkeit hat ein Autofahrer auf der B 467 bei Meckenbeuren einen Verkehrsunfall mit rund 7000 Euro Sachschaden verursacht, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Nahezu 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr auf der B 467 ereignet hat. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Citroën auf der Lindauer Straße in Richtung Tettnang. Hierbei habe er zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 23-Jähriger mit seinem Auto nach rechts in den Hegelbachweg abbiegen wollte und deswegen ein 45-jähriger sowie ein 26-jähriger Autofahrer bremsen mussten.

Der 41-Jährige bremste seinen Wagen ab, prallte dennoch gegen das Heck eines Autos und schob dieses gegen die drei vorausfahrenden Fahrzeuge. Der nicht mehr fahrbereite Citroën musste abtransportiert werden. Die alarmierte Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.