Die schwarze Komödie "Chaos im Bestattungshaus" von Winni Abel erlebte eine zündende Vor-Premiere. Im Zentrum stehen eine sehr lebendige Leiche und ein Bestatter mit Geldsorgen.

Zur letzten Ruhe wird in diesem Beerdigungsinstitut niemand gebettet. Vielmehr geht es im Bestattungshaus Speck drunter und drüber. Da springt sogar eine vermeintliche Leiche putzmunter von der Bahre. Kurzum, es herrscht "Chaos im Bestattungshaus". Die Theatergruppe Kehlen hat sich in diesem Jahr der rabenschwarzen Komödie von Winni Abel angenommen und damit wieder einmal den richtigen Riecher bewiesen. Denn die Senioren in der Kehlener Karl-Brugger-Halle, die das Stück vorab am Freitagmittag sehen durften, waren restlos begeistert. Immer wieder brandete spontaner Szenenapplaus auf und lautes Lachen war zu hören.

Regisseur Richard Gagg, der in der Rolle des Bestatters Hans Speck einmal mehr sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellte, hatte zusammen mit seinen acht weiteren Mitspielern Winni Abels turbulenten Dreiakter äußerst kurzweilig umgesetzt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht eben jener Bestatter Speck, dessen finanzielle Situation mindestens genauso mausetot ist wie seine potenziellen Klienten. "Es stirbt einfach keiner mehr", klagt Hans Speck seinem schwarz gewandetem Grufti-Sohn Paul (Samuel Hoffmann) gleich zu Beginn sein Leid. Da kommt die Nachricht vom vermeintlichen Ableben des Lackfabrikanten Udo Kemp (Georg Bucher) gerade recht. Endlich neue Kundschaft! Doch während Bestatter Speck hofft, nun seine Schulden beim Sarglieferanten begleichen zu können, sieht Sohnemann Paul eine Möglichkeit, mit einer waschechten Leiche seine Grufti-Kollegin Melanie (Silvia Köse), genannt "Morgana", zu beeindrucken. "Fahrt ihr zu einer echten Leiche? Wie geil! Ich komm mit!", möchte Morgana ihren Voyeurismus befriedigen.

Aber Fabrikant Kemp ist alles andere als tot, wie Hans Speck entsetzt feststellen muss. Vielmehr hat Kemp seinen eigenen Tod nur inszeniert, um sich heimlich mit seiner Geliebten Rita (grandios Lylli Bucher) in die Schweiz abzusetzen. Bei einer Scheidung von seiner miesepetrigen Frau Roswitha (Ingrid Stefanac) wäre er ansonsten wohl leer ausgegangen. "Die Alte hat einen Ehevertrag gemacht, da wird einem angst und bange. Wenn ich mich scheiden lasse, gehe ich völlig leer aus", erklärt Kemp dem Bestatter Speck und schlägt diesem einen Deal vor. Da bekanntlich jeder seinen Preis hat, willigt Hans Speck, der sich gerade noch als "honorigen Bürger dieser Stadt" bezeichnet hat, bei 40 000 Euro in das perfide Spiel ein. Währenddessen versucht Specks geschäftstüchtige Ehefrau Hilde (grandios: Andrea Walzer) der vermeintlichen Witwe Roswitha eine Beerdigung de luxe aufzuschwatzen. Statt "verbrenne oder verbuddle" soll es gleich ein Mausoleum aus Marmor sein.

Neben Bestatter Speck ist auch Kemps engster Mitarbeiter Ludwig Heller (urkomisch: Günther Stefanac), der unter Dauerschluckauf leidet, in den morbiden Fluchtplan eingeweiht. Mit zunehmender Erregung erhöht sich regelmäßig Hellers Schlagzahl an Hicksern, was beim Publikum für ausgesprochene Heiterkeit sorgt. So kommt die treue Mitarbeiterseele aus dem Hicksen schlicht nicht mehr heraus, als ihn Kemps Geliebte Rita heftigst anflirtet. Unterdessen kommt Witwe Roswitha hinter die Affäre ihres Mannes und entdeckt auch das geheime Schweizer Bankkonto. Nun sind plötzlich Holzkreuz statt Mausoleum und Gänseblümchen statt weißer Rosen angesagt. Mittendrin taucht immer wieder Gerichtsvollzieherin Anna Stecklüde (Christine Keller) auf, die sich allerdings selbst mit reichlich Rum außer Gefecht setzt. Ob Kemps Plan bei all dem Durcheinander aufgeht?

Weitere Aufführungen: Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, Wilhelm-Schussen- Halle Eriskirch; Samstag, 13. Mai (20 Uhr) und Samstag, 14. Mai (19 Uhr) bei Kultur am Gleis 1, Meckenbeuren.