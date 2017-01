Meckenbeuren Taufzeremonie für 20 Frischlinge vor Brochenzeller Schloss

Die Narrenzunft Brochenzell hat mit Start in die Fasnetssaison 29 Neuzugänge aufgenommen. Die traditionelle Maskentaufe hat vor dem Brochenzeller Schloss stattgefunden.

Die Narrenzunft Brochenzell freut sich über 29 Neuzugänge. 19 Humpishexen, fünf Humpisnarren, vier Schlossnarren und ein Kräuterweible haben die traditionelle Maskentaufe vor dem Brochenzeller Schloss bestanden. Nun dürfen sie in der Fasnetssaison 2017 voller Stolz den Frischlings-Button der Zunft am Häs tragen. Den legendären Narrenruf der Brochenzeller, "Humpis – Ahoi!", haben sie natürlich schon längst verinnerlicht. "Angesichts der eisigen Temperaturen wollen wir gleich mit der Zeremonie beginnen", hieß Zunftmeister Ralf Müller die Täuflinge und deren Paten willkommen. Auch zahlreiche Zuschauer ließen sich durch die frostigen Minusgrade nicht abschrecken und verfolgten voller Spannung die schaurig-schöne Zeremonie vor dem Brochenzeller Schloss.

Zu den Klängen des Fanfarenzugs Brochenzell, der dieses Jahr sein neues Kostüm in Form eines stolzen Wikingers präsentiert hat, marschierten die Täuflinge, eingehüllt in weiße Laken, untern denen sie bereits ihr Häs trugen, zusammen mit ihren Paten und dem Maskenmeister vor das Podium im Innenhof des Schlosses.

Dort wurden sie von den vier Maskenräten und von Zunftmeister Ralf Müller erwartet. "Seid still, ihr kleinen Erdengeister, verbeugt euch vor mir, dem Maskenmeister. Habt das Trommeln wohl vernommen und seid zur Taufe hier her gekommen," begrüßte der Maskenmeister (Torsten Fahr) die Täuflinge. Nun trat von jeder Narrengruppe ein Pate vor den Maskenmeister, um die Aufnahme in die Zunft für die Frischlinge zu erbitten. "Verzeiht Meister, dass wir Euch heut' gerufen, doch vor des Schlosses steinernen Stufen, sind alle Täuflinge heute erschienen, um künftig nur noch Euch, dem Meister, zu dienen", trugen sie dem Meister ihr Anliegen vor. Dieser befragte neben den Paten auch den Maskenrat und die Geister, ob irgendetwas Negatives gegen einen der Täuflinge vorliege. "Wir haben geprüft und es hat sich ergeben, gegen keinen der Täuflinge ist Klage zu erheben", wurde einstimmig festgestellt. Somit konnten alle Frischlinge in die Zunft aufgenommen werden. (kes)

