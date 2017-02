Meckenbeuren Stiftung Liebenau gedenkt Opfern der Euthanasie

Der Leiter der Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Jens Rommel, spricht im Schloss Liebenau über Chancen und Grenzen der juristischen Aufarbeitung.

Die Stiftung Liebenau hat den 501 Männern, Frauen und Kindern gedacht, die dort lebten und 1940 und 1941 im Zuge der Euthanasie ermordet wurden. Das teilt die Stiftung mit. Seit 1958 ist die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg für die Verfolgung der Täter zuständig, deren Leiter Jens Rommel sprach vor Ort auch über Versäumnisse: „Insgesamt wurde zu spät, zu milde und zu wenige verurteilt."

Ein fröhlich lachender Mann mit Akkordeon schaut von der Leinwand im Liebenauer Schloss. „Er wurde am 4. November 1940 nach Grafeneck gebracht und noch am selben Tag umgebracht. Ob die Täter gefasst wurden – wir wissen es nicht“, sagte Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau, und begrüßte rund 100 Gäste. Mit der jährlichen Gedenkfeier will die Stiftung daran erinnern, was Menschen im Namen einer Ideologie ihren Mitmenschen angetan haben.

Eine Sisyphusarbeit leiste die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. „Dabei ist die Zeit ihr größter Gegner“, so Broll. Aber noch heute, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, würden Menschen in Liebenau nachfragen, ob ihre Angehörigen hier gelebt haben. Seit 1958 sammeln die Mitarbeiter der Zentralen Stelle weltweit ermittlungsrelevantes Material über nationalsozialistische Verbrechen und werten es aus. „Wir schauen in allen Archiven nach Puzzleteilen, um die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorzubereiten“, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Rommel. 1,7 Millionen Karteikarten mit mehr als 700 000 Namen befinden sich in den Schränken der Ludwigsburger Zentralkartei. Ein Sonderstrafrecht für NS-Täter gibt es nicht, das heißt, seit 1960 sind alle Taten außer Mord verjährt.

Immer im Blick habe die Justiz, wer ein echtes Interesse an einer Tat habe. „Das waren nur wenige“, sagte Rommel. „Es stellt sich aber die Frage, was mit allen anderen ist. Sind sie Mörder oder Gehilfen?“ Als Gehilfen wurden beispielsweise auch die Männer eingestuft, die in den Gasmordanstalten entschieden, wer ins Gas ging.

Zeit nahm sich der Leitende Oberstaatsanwalt für Fragen aus dem Publikum. Einige zeugten von persönlicher Betroffenheit, hatten sie doch Verwandte, die mutmaßlich Opfer geworden sind. Es gebe wenig Hoffnung, heute noch Zeugen zu befragen, sagte Rommel. „Aber wenn sie einen Namen haben, gibt es die Chance, in Ludwigsburg etwas zu finden.“ Laut Berthold Broll können auch Liebenauer Akten aus dieser Zeit eingesehen werden.