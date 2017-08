vor 3 Stunden Kerstin Schwier Meckenbeuren Staatliches Seminar beendet: Zeugnisübergabe an 90 junge Lehrer

Sie haben ihr Ziel erreicht. Nach Studium und Vorbereitungsdienst dürfen sie sich nun endlich Lehrer nennen. 90 junge Männer und Frauen haben ihre Zeit als Lehramtsanwärter beendet. Nach den Sommerferien werden sie an einer Werkreal-, Gemeinschafts-, Haupt- oder Realschule ihre eigenen Klassen vollkommen selbstständig betreuen. Aus den Händen von Karl Handschuh, Direktor des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Meckenbeuren, und Anna Pinzger, stellvertretende Seminarleiterin, erhielten die neuen Lehrer im Kulturschuppen am Gleis 1 in einer kleinen Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.