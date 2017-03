Meckenbeuren Sportbälle zum Dank für Flüchtlingsnotunterkunft an Albrecht-Dürer-Schule

Landrat Lothar Wölfle hat einen Trainingstermin des TSV Meckenbeuren in der Sporthalle an der Albrecht-Dürer-Schule besucht, um sich zu bedanken. Insbesondere der Sportverein und die Grundschule hatten während der Nutzung der Halle als Flüchtlingsunterkunft auf vieles verzichtet.

"Danke“ hat Landrat Lothar Wölfle all jenen gesagt, die durch die Nutzung der Sporthalle an der Albrecht-Dürer-Schule als Flüchtlingsnotunterkunft beeinträchtigt gewesen waren. Wölfle übergab an Vertreter des Turn- und Sportvereins, der Grundschule und der Gemeinde sowie an Bürger zwei Netze voller Sportbälle. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt hervor.

„Dieses kleine Geschenk kann nur eine Geste sein. Denn es waren viele Gruppen und Einzelpersonen, die verzichtet oder Umstände in Kauf genommen haben, als der Landkreis die Turnhalle als Notunterkunft für geflüchtete Menschen brauchte“, erklärte der Landrat bei einem Trainingstermin des TSV in der Sporthalle in Meckenbeuren-Buch. Die insgesamt 16 Fuß-, Hand-, Volley- und Basketbälle sollten noch möglichst lange den Sportlern des TSV und den Schülern der Grundschule Freude bringen und an diesen besonderen Beitrag der Meckenbeurer erinnern, wünschte der Landrat. Die vielen Sport- und Schülergruppen des TSV Meckenbeuren und der Grundschule waren auf zahlreiche andere Sportstätten und Räume ausgewichen, beispielsweise das Feuerwehrhaus und die Humpishalle. Nach den Worten von Bürgermeister Andreas Schmid sei das eine beachtliche organisatorische Leistung gewesen. Er sprach von einer „Solidaritätskette“ der Vereine und Schulen in der Umgebung. Die Gemeinde hatte diese Kette durch Bustransfers zu den neuen Spielorten unterstützt.

Die Sporthalle an der Albrecht-Dürer-Schule in Meckenbeuren war von März bis Dezember 2016 als Notunterkunft für Asylsuchende genutzt worden. Bis zu 90 Personen hatten hier in Abteilen aus Leichtbauwänden gelebt. Die meisten Menschen stammten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. In der ehemaligen Schwimmhalle waren provisorisch Herde und Spülen aufgebaut worden, sodass die Menschen sich selbst versorgen konnten. Ende Februar wurde die Halle vereinbarungsgemäß der Gemeinde wieder übergeben. Sie soll nun wie ursprünglich schon geplant abgerissen werden.

Insgesamt hatte der Landkreis zwischen dem Sommer 2015 und Ende 2016 acht Notunterkünfte in fünf Gemeinden betrieben, darunter sechs Turn- und Mehrzweckhallen. In den Spitzenzeiten im April 2016 hatten insgesamt an die 650 Menschen in solchen Unterkünften gelebt. Landrat Lothar Wölfle besuchte und besucht alle fünf Gemeinden, um sich dort bei den betroffenen Vereinen, Schulen, Nachbarschaften und Gemeindeverwaltungen zu bedanken.