Meckenbeuren Sozialstation St. Anna: Zeit für etwas Neues

Elisabeth Anders gibt die Pflegedienstleitung der Sozialstation St. Anna ab. Ihre Nachfolgerin wird ihre bisherige Stellvertreterin Patricia Philips.

Als Elisabeth Anders im Januar 2004 die Leitung der Sozialstation St. Anna in Meckenbeuren übernahm, wurde sie in das berühmte kalte Wasser geschmissen. Dreimal drei Stunden Einarbeitungszeit an drei Vormittagen, dann verabschiedete sich ihre Vorgängerin in Richtung Spanien, war fortan unerreichbar und Elisabeth Anders blieb mit ihren Fragen allein. Ein Schicksal, das ihrer bisherigen Stellvertreterin Patricia Philips erspart bleiben wird. Denn die beiden Pflegefachkräfte tauschen die Funktionen. Patricia Philips übernimmt künftig die Leitung der Sozialstation St. Anna und Elisabeth Anders wird für eine unbestimmte Übergangszeit als ihre Stellvertreterin fungieren, bleibt somit vorerst als kompetente Ansprechpartnerin und Ratgeberin erhalten.

In einem kleinen Festakt wurde am Mittwochmittag Elisabeth Anders verabschiedet und Patricia Philips in ihrem neuen Amt begrüßt. In den Räumen der Sozialstation im Karl-Fränkel-Ring kamen neben den beiden Geschäftsführern der Liebenau Lebenswert Alter gGmbH (bisher St. Anna Hilfe für ältere Menschen), Stefanie Locher und Alexander Lahl, und Regionalleiterin Monika Paulus auch Mitarbeiter und Kooperationspartner zusammen, um gemeinsam den Stabwechsel zu feiern. Geschäftsführer Alexander Lahl würdigte in seiner Dankesrede die Verdienste von Elisabeth Anders und erinnerte an die vielen Aktionen und Projekte, die sie in den 13 Jahren in die Wege geleitet hat. Dazu zählen etwa der ehrenamtliche Besuchsdienst, die pflegerische Versorgung der heimgebundenen Wohnungen im gesamten Bodenseekreis oder der Aufbau und die Betreuung der Wohngemeinschaft der Pallotiner in Immenstaad.

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Ausgangslage sei es Elisabeth Anders mit ihrem unermüdlichen Engagement und geschicktem Agieren gelungen, die Sozialstation in "ein gutes Fahrwasser" zu bringen, so Lahl. Darüber hinaus lobte er ihr großes Organisationstalent, das sie unter anderem bei der Jubiläumsfeier oder dem Umzug in den Karl-Fränkel-Ring unter Beweis gestellt hat. "Sie haben unserer Sozialstation wirklich gutgetan. Sie haben sie wirklich geprägt," resümierte der Geschäftsführer.

Gleichzeitig freute er sich, mit Patricia Philips eine kompetente Nachfolgerin gewonnen zu haben. "Sie übernehmen das Steuer der Sozialstation in spannenden Zeiten. Sie haben sich entschieden, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen," begrüßte Alexander Lahl die neue Leiterin und dankte ihr dafür, dass sie diese große Verantwortung übernimmt. Patricia Philips arbeitet bereits seit zehn Jahren für die Sozialstation St. Anna. Seit einigen Jahren ist die gelernte Krankenschwester auch stellvertretende Leiterin der Station. Von der aktiven Pflege verabschiedet sie sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Gerne habe ich Sie in den letzten Jahren als Schwester Patricia begleitet. Viele schöne, heitere und traurige Erinnerungen nehme ich mit," hatte sie vorab ihre Patienten informiert.

Sozialstation St. Anna

Die Sozialstation St. Anna ist eine Einrichtung der Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH (bisher St. Anna Hilfe für ältere Menschen), einer Tochtergesellschaft der Stiftung Liebenau. Der ambulante Pflegedienst kümmert sich um pflegebedürftige Menschen in Meckenbeuren, Friedrichshafen und Immenstaad. Die 20 Pflegekräfte und hauswirtschaftlich geschulten Mitarbeiter betreuen derzeit etwa 100 Patienten. Die Sozialstation bietet mit ihrer ambulanten Pflege eine Reihe von Hilfen und Dienstleistungen an (etwa Unterstützung bei der Grundpflege, der ärztlich verordneten Behandlung oder der hauswirtschaftlichen Versorgung), damit Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause leben können.