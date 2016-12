Meckenbeuren So sehen die Haushaltspläne für 2017 aus

Kämmerer Simon Vallaster stellt die Pläne vor. Für Bürgermeister Andreas Schmid hat der Hallen-Neubau Priorität.

"Die Farbtherapie", wie Bürgermeister Andreas Schmid sagt, geht weiter. Hatte er im vergangenen Jahr in Bezug auf den damaligen Planentwurf des Haushalts von "Silbergrau", mit einem nicht zu übersehenden "Glanzanteil" gesprochen, so gibt er sich mit Blick auf den Haushalt 2017 noch bedeutend optimistischer und bringt ein sattes, natürlich völlig unpolitisches "Grün" ins Spiel. Nach dem Motto, dass es eine Zeit zu sähen und eine Zeit zu ernten gebe, bedient sich auch Kämmerer Simon Vallaster in diesem Fall biblischer Metaphern.

Weg von der bloßen Symbolik, hin zu konkreten Zahlen: 10,5 Millionen sind an Investitionen fürs Jahr 2017 geplant. Zuzüglich der ordentlichen Tilgungen von 650 000 Euro ergibt sich ein Investitionshaushalt in Höhe von 11,15 Millionen Euro. Positiv entwickelten sich in den vergangenen Monaten insbesondere auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Nach einem "Spitzenergebnis" von 13,3 Millionen Euro im laufenden Jahr wird nach Aussagen von Vallaster 2017 wieder mit einem soliden Wert von rund 11 Millionen Euro gerechnet. 2016 konnten auch die nachlaufenden Zuschüsse für das Bildungszentrum Buch abgerechnet werden, was wiederum der Rücklagenzuführung zugute kam. Nach derzeitigem Stand geht die Kämmerei davon aus, dass auch zum Ende des Jahres 2017 ein Rücklagenstand von mindestens 5 Millionen Euro gegeben sein dürfte – und dass ohne Darlehensaufnahme geplant werden kann. Insgesamt konnten in den Jahren 2010 bis 2015 dem Vermögenshaushalt aus Überschüssen des Verwaltungshaushalts rund 26 Millionen Euro zugewiesen werden. "Setzt sich dieser Trend über 2016 fort, verbleibt der Gemeinde weiterhin genug politischer Spielraum für Investitionsentscheidungen", sagt Vallaster.

Die oben angesprochene "Saat" hat aus Sicht der Verwaltung insbesondere auch in den Baugebiete am Flughafen und Ehrlosen-West gute Früchte hervorgebracht. Mit Elan will man sich dem bereits beschlossenen Neubau der Halle in Meckenbeuren stellen. Ein Großprojekt, das für Bürgermeister Andreas Schmid ein "Quantensprung" ist und im kommenden Jahr erste Priorität genießen werde. Man sei zuversichtlich, dass die veranschlagten 5,3 Millionen Euro größtenteils durch Rücklagenentnahme zu schultern seien. Baubeginn ist für 2017 anvisiert, mit einer Fertigstellung wird im Frühjahr 2019 gerechnet. Die Erneuerung der Energiezentrale für Schule, Kinderhaus und Rathaus in Buch, die Schaffung weiterer Kita-Plätze, ein zukunftsfähiges Parkraumkonzept und die Weiterentwicklung des Bürgerparks Ried sind weitere Baustellen, die man anpacken will. Aber auch die leidigen Schulden darf man laut Vallaster nicht außer Acht lassen. Noch steht Meckenbeuren als pro Kopf höchst verschuldete Gemeinde in der Region mit 15, 8 Millionen Euro in der Kreide.