Meckenbeuren Schon sieben Millionen Besucher im Ravensburger Spieleland

Der Sauldorfer Dietmar Bühler mit Familie ist als siebenmillionster Besucher im Ravensburger Spieleland willkommen geheißen worden.

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren hat am Dienstag laut eigener Pressemitteilung den siebenmillionsten Besucher seit Eröffnung im Jahr 1998 willkommen geheißen: Dietmar Bühler aus Sauldorf, der mit seiner Familie das Spieleland am Dienstag besucht hat. Carlo Horn, Geschäftsführer des Ravensburger Spielelands und die Maus überreichten dem Jubiläumsgast und dessen Familie ein Geschenk.

„Wir sind sehr stolz, dass wir die Marke der sieben Millionen Besucher noch vor unserem zwanzigsten Geburtstag, den wir im kommenden Jahr feiern werden, erreichen konnten“, freut sich Horn. Grund zum Jubeln hatt nicht nur Carlo Horn, sondern auch die siebenmillionsten Besucher: Familie Bühler aus Sauldorf darf sich passend zur erreichten Marke über sieben Saisonkarten für das kommende Jahr freuen. „Damit Familie Bühler das Warten nicht zu schwer fällt, gibt es für die verbleibenden sieben Monate bis zur Parköffnung noch ein Ravensburger Spielpaket“, erklärt Carlo Horn.Auch das Feriendorf bereite in dessen zweiter Saison Grund zur Freude. Bereits im ersten Öffnungszeitraum, vom 7. Juli bis 2. September, habe die Nachfrage im Vergleich zum vergangenen Jahr stark zugenommen. Erstmals können Familien dieses Jahr auch im Herbst bei Maus & Co. übernachten: Das Feriendorf öffnet nochmals vom 29. September bis 15. Oktober. „Damit reagieren wir bereits auf die Erfahrungen aus der vergangenen Saison“, erklärt Carlo Horn.