Meckenbeuren-Brochenzell Riesenspektakel zum 60-Jährigen der Narrenzunft Brochenzell

Mehr als 5000 Maskenträger, Musiker und Tanzgarden haben am Sonntagnachmittag zum 60. Geburtstag der Narrenzunft Brochenzell einen großen Narrensprung kombiniert mit einem ANR-Freundschaftstreffen gestaltet und Fasnetsfreunde begeistert.

Die Narrenzunft Brochenzell feiert Geburtstag und das will sich natürlich niemand entgehen lassen. Weder was die benachbarten Zünfte noch was die Zuschauer am Wegesrand betrifft. So herrscht am Sonntag kollektiver Ausnahmezustand in Humpishausen, wie der Meckenbeurener Ortsteil während der Fasnet genannt wird. Tausende begeisterte Zuschauer kommen zum großen Narrensprung und ANR-Freundschaftstreffen. Niemand will sich dieses Spektakel entgehen lassen. 81 Gruppen nehmen am großen "Jubiläumsumzug" teil.

"60 Jahre und kein bisschen leise" – unter dieses Motto hat die Zunft ihr Jubiläumsjahr gestellt und dementsprechend präsentiert sie sich auch. Pünktlich ab 14 Uhr schwappt eine wogende Welle, bestehend aus mehr als 5000 Maskenträgern, Musikanten, Tanzgarden und Lumpenkapellen über die Schussen und bahnt sich ihren Weg entlang der Hauptstraße durch die begeisterten Zuschauermassen Richtung Humpishausen. Vorneweg, dieses Mal mit auf dem Zunftwagen, führt Oberschwabens schönster Büttel, Edwin Lanz, den Zug an. Zum 55. Mal hat er sich den blauen Frack übergestreift, was beim morgendlichen Zunftmeisterempfang gewürdigt wird. Auf Lanz folgt eine riesige Menge an Humpishexen, Schlossnarren, Humpisnarren und Kräuterweible. Für wahre Begeisterungsstürme sorgen wieder einmal die tollen akrobatischen Kunststücke der Brochenzeller Springerhexen.

Mochenwangen, Uttenweiler, Dornstadt, Langenargen, Eriskirch – von überall her kommen Narren nach Brochenzell zum großen Umzug. Ob "Haidach – Jehu!", "Dettlang – Dalong", "Schussenhex – Hexenschuss", "Ali – Gero" oder "Teuringer – Johle": Überall schallen Narrenrufe durch die Gassen. Wahrlich ein närrischer Festtag.