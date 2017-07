Meckenbeuren Realisierung Bürgerpark Ried schreitet voran

Der Meckenbeurer Gemeinderat hat das Modul "Wege und Eingangssituation" für den neuen Bürgerpark Ried beschlossen.

Nasse Füße soll es künftig nicht mehr geben, wenn man sich im "Bürgerpark Ried" aufhält oder ihn durchwandert – jedenfalls, wenn man sich auf dem dafür vorgesehenen Weg befindet. Das ist ein Kerninhalt des Realisierungsmoduls "Wege und Eingangssituation", das jetzt vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Nicht zuletzt soll der Eingang durch Schaffung einer Pergola-Situation von Seiten der B 30 auch als solcher erkennbar werden und damit zur Aufwertung der Naherholungs- und Freizeitanlage beitragen. Das vom beauftragten Büro Hornstein aus Überlingen präsentierte Konzept sieht sie Schaffung eines mittigen, wenn auch kurvig verlaufenden asphaltierten Wegs vor. Er soll auf einer Breite von 2,50 Meter sowohl von Fußgängern als auch von Fahrradfahrern nutzbar sein. Wie Bürgermeister Andreas Schmid betonte, werde der Weg auch die Trennebene zwischen der vor allem aus ökologischer Sicht reizvollen Fläche im Norden und dem "jugendlich, dynamischen" Angebot im südlichen Bereich verdeutlichen. Eine serpentinen-ähnliche Konstellation mit einer Steigung von maximal sechs Prozent soll die Nutzung des Weges für Rollstuhl- oder Kinderwagenfahrer erleichtern. Auf Anregung aus dem Gemeinderat soll noch geprüft werden, ob die Installation einer zusätzlichen Treppe eine zusätzliche Option ist, ohne das Budget zu sprengen. Insgesamt hat das Büro Hornstein für das genannte Modul inklusive vorbereitender Arbeiten, Wegebau, Erstellung von Pflasterfläche und Pergola mit Ausstattung 59.000 Euro veranschlagt. Bereits im Herbst soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Kritik an den jetzt beschlossenen Vorschlägen übte Karl Gälle (CDU). "Der neue Weg führt aus dem interessanten Parkteil heraus", sagt er. Bei einem anderen Verlauf des neuen Weges müsste aufgrund der Feuchtigkeit des Geländes ein größerer Aufwand für Aushub und Unterbau betrieben werden, was wiederum das vorgegebene Budget sprengen würde, so die Argumentation von Helmut Hornstein. Man wolle, dass der Bürgerpark Ried von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger besucht werde und seine Nutzung "nicht nur auf Hardcore-Leute mit Gummistiefeln" reduzieren, so Andreas Schmid.

Das Modul "Familie und Kinder" mit Spielbereichen im westlichen Teil wird bereits im Sommer umgesetzt. Für die beiden kommenden Jahre stehen die weiteren Module "Erholungssuchende" und "Jugendliche" an.