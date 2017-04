Meckenbeuren Ravensburger Spieleland: Film ab für junge Regisseure im neuen Trickfilmstudio

Das Ravensburger Spieleland ist mit Käpt'n Blaubär, Maus und Co. in seine 20. Saison gestartet. Neu ist in diesem Jahr ein Trickfilmstudio, in dem kleine und große Gäste in die Rolle des Regisseurs schlüpfen können.

Das Mitmach-Motto des Spielelands passt auch zur neuen "Burger-Meisterei". Im Feriendorf-Restaurant mit 350 Plätzen kann sich jeder selbst seinen Wunsch-Burger aus verschiedenen Zutaten zusammenstellen. Ob in einer Unterwasserwelt oder am Strand – sicher ist, dass jedes Kind im Ravensburger Spieleland einen einzigartigen Trickfilm kreiert. Janne und sein kleiner Bruder Luis schieben die bunten Figuren auf dem Hintergrund hin und her. "Das Speichern nicht vergessen", erinnert Papa Peter Probst und Luis drückt schnell auf den großen Knopf. Ruck zuck ist der Film im Kasten. Verschiedene Hintergründe, Requisiten, Musik, diverse Laute der einzelnen Figuren und Alltagsgeräusche machen jeden Film zum Unikat. Und dass das Ganze einen riesen Spaß macht, ist Janne und Luis anzusehen. Per Mail können sich die jungen Regisseure ihr Werk nach Hause schicken und dort immer wieder anschauen. Die Teilnahmegebühr für den 45-minütigen Mitmach-Workshop beträgt 4,50 Euro. Unter spieleland.de/studio können die Workshopplätze schon im Vorfeld über das Internet reserviert werden.

Neu ist auch das Kinderflugzeug am Kids-Airport im Lufthansa-Design. Zusätzlich zum Miniflieger können Kinder an einem Weltkarten-Großspiel selbst zum Pilot werden und die wichtigsten Ziele der Lufthansa anfliegen. Außerdem sind neue Filme und Shows ein Grund mehr für einen Besuch. So erleben die Besucher im 4D-Action-Kino die Werke des Künstlers Da Vinici hautnah. Das Maus-Kino entführt seine Zuschauer in diesem Jahr mit dem 3D-Naturfilm "African Adventure" zu den wilden Tieren Afrikas ins Okavango Delta. Sportlich wird es dagegen im Showzelt: Hier lernen die Kinder eine Choreografie zum neuen Spieleland-Lied. In der Ravensburger Zauberschule zeigt Miko echte Zaubertricks.

Carlo Horn, Geschäftsführer des Ravensburger Spielelands, präsentierte beim Pressegespräch ein paar Zahlen: "Seit der Eröffnung im Jahr 1998 hatten wir rund 6,5 Millionen Besucher. Unser Ziel ist, in diesem Jahr die Sieben-Millionen-Marke zu knacken." Stolz ist Horn darauf, dass das Spieleland zwei Mal in Folge als familienfreundlichster Themenpark Deutschlands prämiert wurde. Mit rund 10 000 Übernachtungen sei auch das Konzept des 2016 eröffneten Feriendorfs aufgegangen. "Bewusst haben wir uns gegen WLAN und Fernseher in den Häusern entschieden und bieten dafür einen kostenlosen Spiele- und Buchverleih", berichtete Horn.