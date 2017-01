Meckenbeuren Rat kippt Gebühren für Orchester wieder

Nach dem Protest aus der Musikschule hat der Rat die Orchestergebühren gekippt. Erwachsene bezahlen doch nicht für das Musizieren in Ensembles.

Eine Rolle rückwärts macht der Meckenbeurener Gemeinderat beim Thema Musikschulgebühren. Die erst vor wenigen Monaten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Einführung eines monatlichen Beitrags für Mitglieder eines Ensembles ohne separaten Instrumentalunterricht wurde in der jüngsten Sitzung wieder abgeschafft.

Hintergrund ist ein Schreiben der Musikschul-Big-Band Blue Notes, die wegen der Gebührensatzung offenbar um den Fortbestand ihres Ensembles fürchtet. Der Gemeinderatsbeschluss hatte vorgesehen, dass erwachsene Mitglieder eines Ensembles, die darüber hinaus keinen Musikschulunterricht erhalten, eine monatliche Gebühr bezahlen, die – im Falle der Blue Notes – bei 7,50 Euro liegen und bis zum 1. Oktober 2018 auf 13,50 Euro erhöht werden sollte. Diese Neureglung hätte in zwei Jahren zu geschätzten Mehreinnahmen von 3420 Euro geführt.

16 Ensembles musizieren unter dem Dach der Musikschule. In der Regel handelt es sich um Jugendliche, die bereits für den Instrumentalunterricht bezahlen. Im Fall der Blue Notes liegt die Sachlage allerdings etwas anders. Von den 22 Musikern ist ein Großteil bereits erwachsen. 18 Mitglieder erhalten keinen separaten Instrumentalunterricht und wären jetzt zur Kasse gebeten worden. Und das im Vergleich zur Gebührenordnung anderer Musikschulen in der Region in vergleichsweise bescheidenem Rahmen, wie Anita Scheibitz (CDU) anmerkte. Dass ein Beitrag für erwachsene Mitglieder eines Ensembles durchaus vertretbar und ein „Zeichen der Solidarität“ wäre, dieser Ansicht ist man auch in der BUS-Fraktion. Anderer Auffassung ist Annette Kramer (Freie Wähler). Sie hatte in vorhergegangenen Sitzungen von einem „Luxus“ im Falle des Erwachsenenunterrichts gesprochen und „kostenneutrale“ Gebühren gefordert. Jetzt hat sie ihre Meinung geändert. Die Blue Notes seien ein „Aushängeschild“ für die Musikschule und die Gebührenbefreiung sei eine „Anerkennung für die Musiker“.

Nach kontroverser Diskussion wurde der Beschluss, auf die Erhebung von Gebühren für Ensembles zu verzichten, mit acht zu sechs Stimmen gefasst.