Friedrichshafen Quartier Buch als große Chance für bezahlbares Wohnen

Im Meckenbeurer "Quartier Buch" könnten große Flächenpotentiale erschlossen werden. Wohnsoziologen legen nun die Ergebnisse ihrer Grundlagenerhebung vor.

Wird es in Meckenbeuren im Jahr 2030 genügend bezahlbaren Wohnraum geben? Dieser Frage stellen sich Verwaltung und Gemeinderat – auch der Problematik, strategische Entscheidungen rechtzeitig zu treffen. Mit dem "Quartier Buch" steht der Gemeinde eine große Fläche zur Verfügung, die es in Anbetracht des weiterhin großen Bedarfs an Wohnungen zu entwickeln gelte, so die Sichtweise der Verwaltung. Die von Bürgermeister Andreas Schmid angestrebte "Durchmischung" des möglichen neuen Wohngebiets trifft bei den Räten auf offene Ohren. Ärmere und Reichere, Migranten und Menschen mit Handicap, Bürger, die aus unterschiedlichen sozialen Strukturen kommen, könnten hier ein neues Wohnumfeld finden. Für dieses Konzept des sozialen Wohnungsbaus hat der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro in Aussicht gestellt.

Gemeinde wird wachsen

Dass man sachlich fundierte Hilfe von Experten braucht, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, darüber waren sich die Räte bereits vor Monaten einig, als das Thema erstmals auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand. Jetzt präsentierten Wohnsoziologe Gerd Kuhn und Mario Flammann vom Büro Pesch und Partner aus Stuttgart die Ergebnisse ihrer Grundlagenerhebung. Demnach können davon ausgegangen werden, dass Meckenbeuren entgegen früherer Annahmen in den kommenden Jahren bevölkerungsmäßig nicht schrumpfen, sondern leicht wachsen werde. Festzustellen sei derzeit auch ein Defizit an Wohnraum für junge Familien, ältere Bürger und Zuwanderer, auch für Familien aus der sozialen Mittelschicht. Dafür spreche auch die aktuelle Gebäudestruktur der Gemeinde mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern (60 Prozent) und Zweifamilienhäusern (25 Prozent). Interessant auch der Blick auf die durchschnittliche Wohnfläche in Meckenbeuren: Sie lag 2016 bei 101 Quadratmeter bei einer Belegungsdichte von 2,3 Personen. Pro Person werden also im Schnitt 44 Quadratmeter bewohnt – und 64 Prozent aller Haushalt sind Ein- oder Zweipersonenhaushalte. "Meckenbeuren nähert sich hinsichtlich dieser Zahlen immer mehr dem Landesdurchschnitt an", so eine Kernaussage der Wohnsoziologen. Der Entscheidungsprozess zum Quartier Buch wird in den kommenden Jahren weitergehen.