Meckenbeuren Pfarrer wäscht Kommunionkindern die Füße

Kinder erhalten beim Abendmahlgottesdienst zum ersten Mal die heilige Kommunion.

Meckenbeuren – Als Neuheit haben in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren die Kommunionkinder mit ihren Eltern am Gründonnerstag einen eigenen Abendmahlgottesdienst gefeiert. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit hervor. Die Kinder wurden beim Decken des Gabentischs und bei den Fürbitten eingebunden.

Anlässlich der traditionellen Fußwaschung wuschen Pfarrer Josef Scherer und Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner die Füße von zwölf Kommunionkindern. Damit sollte daran erinnert werden, dass damals Jesus die Füße seiner Jünger wusch. Pfarrer Josef Scherer erklärte: "Damit wollte damals Jesus zeigen, dass er sich als Diener der Menschen versteht. Heute soll es als ein Zeichen verstanden werden, um füreinander da zu sein und anderen Menschen mit einem offenen Herzen entgegenzutreten."

Auf Anregung von Gemeindereferentin Andric-Röhner war der Gottesdienst um einen weiteren Punkt ergänzt worden: Die Erstkommunionkinder waren eingeladen, zusammen mit ihren Eltern am eucharistischen Abendmahl teilzunehmen. Sie durften zum ersten Mal den Leib Christi empfangen.

Die Gemeindereferentin begründete diese Neuerung damit, dass beim Weißen Sonntag die Geschenke und die Besuche in den Vordergrund gerückt seien und dabei das "kleine Scheibchen Brot" oft übersehen werde. Damit sei die Gefahr groß, dass der eigentliche Sinn des Fests übersehen werde. Aus diesem Grund werde die erste Begegnung mit Jesus im Sakrament der Eucharistie in einem schlichteren Rahmen gefeiert, und dafür biete sich der Abendmahlsgottesdienst am besten an.

Viele Kommunionkinder nahmen dieses Angebot an. Als eine weitere Änderung in der Kommunionsvorbereitung wurden im Vorfeld sogenannte Weggottesdienste angeboten. Bei einem dieser Weggottesdienste erneuerten die Kinder in Begleitung ihrer Taufpaten ihr Taufversprechen. Der Weiße Sonntag wird nach wie vor als großes Gemeinschaftsfest mit Verwandten und Bekannten gefeiert.

