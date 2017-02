Meckenbeuren Ortsteil Kehlen soll schöner werden

Rat beschäftigt sich erneut mit Entwicklungskonzept Kehlen.

Kehlen soll schöner werden. In dieser Hinsicht ist man sich in Meckenbeuren in Verwaltung und Gemeinderat einig. Und das schon seit Langem. Insofern ist die jetzt präsentierte aktuelle Version eines "Entwicklungskonzepts Kehlen" nichts wirklich Neues. Schon in seiner Sitzung vom 12. Juli 2006 hatte der Gemeinderat auf Anregung des damals noch existierenden Ortschaftsrats Kehlen die Erarbeitung einer Konzeption an das Büro Kienzle, Vögele, Blasberg aus Friedrichshafen vergeben.

Doch in der Zwischenzeit hat sich vieles verändert. Die Südumfahrung Kehlen wird voraussichtlich 2019 Realität. Dann wird die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K 7725 zur Gemeindestraße zurückgestuft. Von der vor Jahren noch angedachten Unterführung des Bahnübergangs hat man sich gedanklich längst verabschiedet. Auch die Hochwasser-Gefahrenkarte für das sensible Gebiet im Bereich der Schussen liegt mittlerweile vor.

Diese Faktenlage wurde vom Gemeinderat im Januar 2016 als Grundlage für eine Fortschreibung des Entwicklungskonzepts berücksichtigt. Weitere Erkenntnisse brachte nicht zuletzt der Bürgerbeteiligungs-Workshop am 26. Juli 2016, der Stärken und Schwächen in den Handlungsfeldern Städtebau/Ortsbild, Verkehr/Mobilität und Freizeit/Sport/Umwelt zutage brachte. Das in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Architekt Udo Kienzle präsentierte neue Entwicklungskonzept sieht unter anderem den Anschluss der Hirschlatter Straße an die Südumfahrung vor – und auch die Erschließung gewerblicher Bauflächen in diesem Abschnitt. Der Rückbau der Hirschlatter Straße zur Gemeindestraße soll mit einer Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer sowie einer Verringerung der Straßenbreite und dem Bau von beidseitigen Radwegen verbunden sein.

Entschärft werden soll demnach auch die Gefahrenstelle an der Kreuzung Sammletshoferstraße/Hirschlatter Straße. Des Weiteren ist an eine Aufwertung der Ortsmitte – etwa durch einen Dorfbrunnen und eine durchgehende Pflasterung – gedacht. Ins Auge gefasst sind unter anderem auch rollstuhlgerechte Bahnübergänge, wie Udo Kienzle weiter ausführte.

So viel zur Absichtslage. "Ich wünsche dem Konzept viel Glück. Und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren nicht wieder da stehen, wo wir heute stehen", meinte Eugen Lehle (Freie Wähler) in Anlehnung an seine bisherigen Erfahrungen zu diesem Punkt. Knackpunkt sind nicht zuletzt ungelöste Grundstücksfragen, wie Bürgermeister Andreas Schmid einräumte. "Wir können als Gemeinde nur die Rahmenbedingungen schaffen und sind deshalb auf die soziale Verantwortung von Grundstückseigentümern angewiesen", so sein Appell. Wie auch immer: Bis zur endgültigen Realisierung des Entwicklungskonzepts Kehlen wird noch viel Wasser die Schussen hinunterfließen.