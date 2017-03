Friedrichshafen Oliver Frei zur B-30-Umfahrung: "Korridor Mitte ist am schlechtesten geeignet"

Wie wird das angedachte Teilstück der B 30 rund um Meckenbeuren aussehen? Jetzt steht das Thema wieder auf der Agenda der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Oliver Frei, Sprecher des Aktionsbündnisses gegen den Korridor Mitte, im Interview.

Was ist aus Ihrer Sicht in Sachen Neugestaltung der B 30 schlechter: Der aus Ihrer Sicht indiskutable „Korridor Mitte“ – oder gar keine Umfahrung für Meckenbeuren?

Um diese Frage zu beantworten, müssen vorab die Hintergründe der B 30-neu beleuchtet werden, die bei der Diskussion um die umstrittene Umfahrung Meckenbeuren nach Jahrzehnte langer Entwicklung gerne in das Hintertreffen geraten. Grundlegend für die B 30-neu ist und war der sogenannte Planungsfall 7.5, in dem verankert wurde, dass der gesamte Verkehr auf der Nord-Südachse wie auch der Verkehr der Ost-Westachse gebündelt, über die B 30-neu bis nach Friedrichshafen und auf die B 31-neu bis nach Überlingen geleitet werden soll. Die Hauptadern hierfür stellen momentan die Bundesstraßen B 30, B 31, B 32, B 33 sowie die Landesstraßen L 329 und L 333 am Knoten Meckenbeuren dar. Diese Masse an Verkehr kann die Ortsdurchfahrt Meckenbeuren in keinem Falle aufnehmen. Ergo muss der Verkehr auf eine andere Achse gelegt werden. Nach der Veröffentlichung der Verkehrszahlen durch das Regierungspräsidium Tübingen Ende 2016 wurde bestätigt, dass der Korridor Mitte am schlechtesten geeignet ist, um eine Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren herbeizuführen.

„Die Nachteile der Trasse Mitte übersteigen die Vorteile bei Weitem“: So lautete die Stellungnahme der Verwaltung, die schon in der Gemeinderatssitzung vom Januar 2015 öffentlich wurde. Vertrauen Sie dieser Aussage nicht?

Mit diesem Zitat wurde das Aktionsbündnis in seiner Arbeit, nämlich Informationen zu den Varianten zu sammeln, zu vergleichen und mit den Bürgern auszutauschen, untermauert und bestärkt.

„Betroffene wird es auch bei den Varianten West und Ost geben“, deshalb müsse man die Überprüfung des Regierungspräsidiums aushalten – sagten in der gleichen Sitzung etwa die Gemeinderäte Fritz Weber und Karl Gälle. Ist gegen diese Argumentation etwas zu sagen?

Wie bereits erwähnt, wurde die Verkehrsstudie „Lückenschluss RV-FN B 30 neu“ Ende letzten Jahres veröffentlicht. Da die Verkehrszahlen nun zur Verfügung stehen, kann sich der Gemeinderat mit der Verwaltung beraten. Wir gehen davon aus, dass viele neue Informationen durch den von der Gemeinde beauftragten Sachverständigen neben Diskussionen und Statements verkündet werden.

Mehrheitlich zeichnete sich im Gemeinderat aber auch schon vor zwei Jahren eine klare Ablehnung des Korridors Mitte ab. Ist das ein Verdienst Ihres Aktionsbündnisses?

Mehr zu der von Ihnen angesprochenen etwaigen „Ablehnung“ können wir sicher in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch erfahren. Das „Aktionsbündnis gegen den B-30-Korridor Mitte“ hat sich auf die Fahne geschrieben, fachlich und sachlich über die „Variante Mitte“ zu informieren. An dieser Stelle möchte ich auf unsere Homepage www.b30-korrodor-mitte.de und unser Positionspapier verweisen. Hintergrund hierfür war unserer Auffassung nach der zu geringe Informationsfluss von planerischer Seite den Bürgern gegenüber. In nur knapp über fünf Wochen hatten sich durch unsere Aufklärungsarbeit weit über 2200 Bürger mit ihrer Unterschrift gegen den Korridor Mitte ausgesprochen. Die Zahl der ablehnenden Bevölkerung ist überwältigend, zweifellos sprechen die negativen Eigenschaften der Variante „Mitte“ gegen sich selbst.

Gemeinderatssitzung

Kommt bei der B 30 die "Umfahrung Ost", die "Umfahrung West" oder doch der "Korridor Mitte". Darüber wird in der Gemeinde seit Jahren heiß diskutiert. Die öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 8. März, um 18.30 Uhr wegen des zu erwartenden großen öffentlichen Interesses nicht im Rathaus, sondern in der Mensa des Bildungszentrums Meckenbeuren statt. Tagesordnungspunkt 5 lautet: "B 30 neu – Beurteilung der verschiedenen Trassenvarianten aus Sicht der Gemeinde Meckenbeuren auf Basis der vorliegenden Information. Vorstellung der Verkehrsuntersuchung durch das Büro Rapp Trans AG, Diskussion, Statements." (ghw)