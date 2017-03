Meckenbeuren Neues Logistikzentrum: Winterhalter investiert erneut am Standort Meckenbeuren

Weiterer Meilenstein in der Entwicklung eines weltweit erfolgreichen Familienunternehmens: Gestern war Spatenstich für das neue Logistikzentrum der Winterhalter Gastronom GmbH, mit dem der Spülspezialist wieder eine Großinvestition am Standort Meckenbeuren in Angriff nimmt.

Auf einer Bruttogrundfläche von 10 000 Quadratmeter wird neben der Logistikhalle auch ein Verwaltungsgebäude entstehen. Durch diese Baumaßnahme sollen bisher verstreute Flächen für Logistik und Lager konzentriert werden, auch der Maschinenversand soll zentral unterkommen. Die Gesamtkosten werden aus heutiger Sicht zwischen 15 und 16 Millionen Euro liegen, ein Abschluss der Baumaßnahmen ist im Sommer 2018 geplant. Ein entsprechender Bauantrag war im Juni vergangenen Jahres vom Technischen Ausschuss der Gemeinde einstimmig befürwortet worden. Erst vor gut drei Jahren hatte Winterhalter zehn Millionen Euro für eine neue Produktionshalle mit Büro- und Labortrakt investiert.

Für das neue Logistikzentrum mussten das ehemalige Wohnhaus der Familie Winterhalter, eine provisorische Lagerhalle und der frühere Wareneingang weichen. Ebenso wie 140 Mitarbeiter-Parkplätze. Als Ausgleich werden auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang der L 329 auf einem ehemals landwirtschaftlich genutzten, 6500 Quadratmeter großen Grundstück 210 neue Parkplätze entstehen. Auch dafür hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr einstimmig grünes Licht gegeben.

Grund zur Freude bei allen, die bei schönstem Sonnenschein zu den Spaten griffen, aber auch bei allen anderen anwesenden Vertretern von Unternehmen und Gemeinde. „Man braucht viel Optimismus und Glauben an die eigene Stärke, um solch eine Investition auf den Weg zu bringen“, betonte Jürgen Winterhalter in seiner Ansprache. Er sieht in der erneuten Baumaßnahme aber auch ein „ganz klares Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Meckenbeuren“.

„Ich gehe davon aus, dass wird im Juli 2018 fertig werden“, sagte er mit Blick auf Bauunternehmer Hans-Jörg Reisch – und erntete dafür nur wohlwollendes Kopfnicken und keinerlei Widerspruch. Die lobenden Worte des Firmenchefs an die Kommune für die gute Zusammenarbeit gab Bürgermeister Andreas Schmid gerne zurück. „Unsere Gemeinde ist stolz darauf, einen solchen Global Player wie Winterhalter vor Ort zu haben, der ein Kapitel nach dem anderen schreibt, mit diesem Neubauprojekt ein weiteres Mal in die Zukunft investiert und viele Arbeitsplätze sichert“, sagte Schmid. Die Winterhalter Gastronom GmbH sei ein offener und forschender Betrieb, der eine Diskussion auf Augenhöhe ermögliche und sich insbesondere aber auch durch seine Bodenständigkeit, seine Bürgernähe, aber auch sein gesellschaftliches Engagement auszeichne. „Verantwortung endet nicht am Werkstor. Das beweist die Firma Winterhalter immer wieder aufs Neue“, so Bürgermeister Schmid.

Logistikzentrum

Mit einer Länge von 122 Metern, einer Breite von 110 Metern und viergeschossig entsteht das neue Winterhalter-Logistikzentrum in energieeffizienter Bauweise nach KFW-Standard 55. Der Verwaltungsbau ist mit Stahlbetondecken und Stützen konzipiert, Außenwände als Ortbeton- oder Stahlbetonfertigteile mit vorgehängter und hinterlüfteter Domico-Metallfassade und Fenster als Aluminiumfenster mit Isolier- und Sonnenschutzverglasung. Die Tragkonstruktion der Halle ist als feuerhemmende Stahlbetonkonstruktion mit Stahl-Trapezblecheindeckung sowie kerngedämmten Stahl-Isopanelen ausgelegt. Auf dem Hallendach findet eine Photovoltaik-Anlage mit etwa 420 kWp (Kilowatt peak) Platz. Die Gesamtkosten für das Logistikzentrum liegen bei 15 bis 16 Millionen Euro. Die Bauzeit ist bis Juli 2018 angesetzt.