Meckenbeuren Neues Aushängeschild für touristische Gemeinde von Meckenbeuren

Im Bahnhofsgebäude bietet "Reisen und Mehr" nicht nur Tickets und Post, sondern verstärkt touristische Dienstleistungen an.

Mehr Herbergen, mehr Übernachtungen, immer mehr Besucher. Von einer bislang wenig beachteten Seite der Gemeinde erzählte Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid am Donnerstag im Bahnhofsgebäude: der wachsenden Bedeutung des Tourismus'. Der Anlass passte: die Eröffnung der neu gestalteten Tourist-Information, einer Kooperation der Gemeinde mit der privaten Inhaberin Elisabeth Stecker.

Seit Anfang des Jahres ist die Tourismusfachwirtin Elisabeth Stecker die neue Inhaberin des Reisebüros im Bahnhofsgebäude. Sie arbeitet dort bereits seit Längerem und hat nun die Leitung von ihrem Vorgänger Hermann Höflacher übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Dieser Wechsel war ein Signal: Elisabeth Stecker nahm in ihr neues Unternehmen "Reisen und Mehr" wie zuvor schon die Postfiliale, den Ticketverkauf der Bahn und in verstärktem Maße nun die Touristenformation mit auf. Dazu, so erläuterte Bürgermeister Schmid, verdoppelte die Gemeinde ihren Anteil an dem Betrieb auf 55 000 Euro, sorgte für große Teile der neuen Ausstattung, und die Inhaberin vergrößerte den Personalbestand um vier Stellen. Bei der Einweihung mit einem kleinen Festakt waren zahlreiche Gäste von Politik und Wirtschaft dabei.

Das war Gelegenheit auch für Bürgermeister Andreas Schmid, auf die verkannte und wachsende Bedeutung des Tourismus' hinzuweisen: Dieser Bereich verzeichne stetes Wachstum. Gab es 2009 noch acht Herbergen mit mehr als zehn Betten, so seien es heute 13. Die Zahl der Übernachtungen stieg im gleichen Zeitraum von 35 000 auf 78 000. Da sei es nur konsequent, dass die Gemeinde sich mehr engagiert, und die neue Touristenformation sei ein sichtbares Zeichen.

Die Entwicklung unterstrich auch der beratende Tourismusfachmann Karl Heinz Hänssler, als er erklärte, Meckenbeuren brauche eine Touristeninformation als "ein Aushängeschild für die Gemeinde". Auch Melanie Lehle-Celik, Inhaberin des Hotels "Löwen" betonte in einer kurzen Laudatio: "Meckenbeuren ist ein für Tourismus relevanter Ort!"