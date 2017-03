Meckenbeuren-Liebenau Neuer Chefarzt Bernd Meyjohann erweitert St.-Lukas-Klinik

Die St.-Lukas-Klinik hat ihr Ärzteteam erweitert: Seit Anfang Januar leitet Dr. Bernd Meyjohann als Chefarzt die Abteilung für Innere Medizin, wie die Stiftung Liebenau in einem Pressetext mitteilt.

Mit Meyjohann sei ein weiterer erfahrener Arzt für die auf Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen spezialisierte Fachklinik in Liebenau gewonnen worden. Meyjohann bringt nach Angaben der Stiftung eine doppelte fachliche Qualifikation mit: Er ist Facharzt für Innere Medizin und Neurologie, eine Kombination, von der die somatischen Patienten in Liebenau besonders profitieren werden.

In den vergangenen 20 Jahren war er vorwiegend mit dem Aufbau internistisch-altersmedizinischer Strukturen befasst und sammelte durch Tätigkeiten bei mehreren Kliniken und Trägern vielfältige Erfahrungen. Zuletzt hatte er in diesem Fachgebiet Chefarztpositionen im Landkreis Neu-Ulm und zuvor in Lindau inne.

Sein fachlicher Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren auf der Behandlung von Menschen, die übergreifendes medizinisches Know-how benötigen, teilt die Stiftung Liebenau mit. Neben der fachübergreifenden Tätigkeit in der Altersmedizin war er auch mehr als fünf Jahre in der Neurorehabilitation tätig. Dort lag sein Haupttätigkeitsschwerpunkt in der Frührehabilitation von schwerstbetroffenen Patienten, beispielsweise nach Schädel-Hirn-Trauma, Reanimation oder Schlaganfall. Bei diesen Menschen bedarf es langfristiger, zielorientierter Behandlungskonzepte, um eine gesellschaftliche Reintegration und bestmögliche Teilhabe wieder zu ermöglichen. Die Medizin spricht hier von erworbenen Hirnschädigungen, die auch in der St.-Lukas-Klinik häufig anzutreffen sind.

„Wir sind froh, dass wir einen solchen Arzt für unsere Klinik gefunden haben“, sagt Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin der Liebenau-Kliniken. Durch seine Doppelqualifikation sei er geradezu prädestiniert für die Fachklinik. „Wir können mit dieser Kompetenz noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Patienten eingehen. Auch eine spezielle geriatrische Ausrichtung für Menschen mit Behinderung und Mehrfacherkrankung ist zukünftig angedacht.“ Dr. Jürgen Kolb, der bislang sowohl die Erwachsenenpsychiatrie als auch die Innere Abteilung geleitet hatte, wird sich nun ganz auf die Allgemeinpsychiatrie konzentrieren.