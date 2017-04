Meckenbeuren Nach Punktesystem zum Bauplatz

Der Gemeinderat von Meckenbeuren hat die Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen festgelegt. Demnach haben einheimische Familien mit Kindern Vorteile oder Interessenten, die in Meckenbeuren arbeiten.

Meckenbeuren – Bauplätze sind rar, auch in Meckenbeuren. Und wenn es um Bauplätze geht, die von öffentlicher Hand vergeben werden, gibt es auch immer Klagen. Welche Kriterien sind bei der Vergabe ausschlaggebend? Was wiegt mehr, was weniger? Um hier möglichst viel Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen, hat der Gemeinderat von Meckenbeuren die Vergaberichtlinien für Bauplätze neu gefasst. "Ganz gerecht wird's wohl nie werden", räumte SPD-Gemeinderätin Ingrid Sauter ein. Fraktionsübergreifend war man sich allerdings einig, mit dem einstimmig gefassten Beschluss die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Eine klare Regelung sei "dringend erforderlich" gewesen, wie Josef Sauter (CDU) erklärte.

Der Neuregelung liegt ein Punktesystem zugrunde. Wer als Bauplatz-Bewerber in diesem Punkteranking vorn liegt, bekommt den Zuschlag. Gemeinde als Wohnort, Familienmitglieder, Gemeinde als Arbeitsort und bereits vorhandenes Wohneigentum: Diese Kriterien werden in die Waagschale geworfen. Hat der Antragsteller seit mindestens drei Jahren seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde oder wohnte er früher einmal mindestens zehn Jahre mit dem Hauptwohnsitz in der Gemeinde, erhält er 40 Punkte. Weitere 20 Punkte gibt es, wenn der potenzielle Bauherr ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei einem in Meckenbeuren angesiedelten Unternehmen oder seit mindestens drei Jahren ein eigenes Gewerbe im Ort angemeldet hat. Für jedes Mitglied der Familie, die in das geplante Eigenheim einziehen will, gibt es fünf Punkte. Ein ungeborenes Kind gilt ab dem vierten Schwangerschaftsmonat als Familienmitglied.

Einen Abzug von 55 Punkten gibt es allerdings, falls eines der genannten Familienmitglieder ein Eigenheim oder Wohnbaugrundstück besitzt, das weniger als 50 Kilometer entfernt ist. Und wer ein Grundstück bekommen hat, wird verpflichtet, innerhalb von drei Jahren zu bauen und das Grundstück nicht in unbebautem Zustand weiterzuverkaufen.

Keine Regeln ohne Ausnahme: Sollte der Antragsteller sich in besonderer und ehrenamtlicher Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, oder wenn ein besonderes Interesse der Gemeinde vorliegt, so behält sich der Gemeinderat Einzelfallentscheidungen vor. Diese sollten aber absolute Ausnahme bleiben, wie einhellig betont wurde.

Trotz einheitlicher Zustimmung gab es auch mahnende Worte. Hubert Bernhard (CDU) erklärte, dass das Arbeitsplatzkriterium im Verhältnis zur Anzahl der Kinder überbewertet sei. Fraktionskollege Karl Gälle war der Meinung, dass junge Familien mit Kinderwunsch im Vergleich zu Familien, die bereits Kinder haben, benachteiligt seien. "Früher hat man erst gebaut und dann Kinder bekommen – heute ist es offenbar gerade umgekehrt", konstatiert Eugen Lehle (Freie Wähler). "Bei der Abwägung der Kriterien handelt es sich letztlich immer um einen Balanceakt", erklärte Bürgermeister Andreas Schmid.