Ravensburg/Meckenbeuren Messerstecher zu langer Haftstrafe verurteilt

Das Landgericht Ravensburg hat am Mittwoch einen Mann aus dem östlichen Bodenseekreis zu einer fast zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.

Neun Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verhängte die Große Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg gegen einen 22-jährigen Mann aus dem östlichen Bodenseekreis.

Am Morgen des Dreikönigstags vor einem Jahr hatte der alkoholisierte Mann in Meckenbeuren nach einem Fest einen 30-jährigen Landwirt hinterrücks mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Richter Jürgen Hutterer: “Das Opfer ist nur durch einen glücklichen Zufall am Leben geblieben.“ Familie und Freunde des Verurteilten reagierten im Gerichtssaal geschockt und mit Unverständnis über das Urteil. (wr)