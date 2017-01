Meckenbeuren/Ravensburg Messerstecher kannte Opfer nicht

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis steht seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor Gericht. Am ersten Prozesstag wurden verstörende Einzelheiten bekannt.

Am ersten Prozesstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Bodenseekreis wegen versuchten Mordes am Dreikönigsmorgen 2016 vor der Festhalle in Meckenbeuren wurden verstörende Einzelheiten bekannt. Der geständige Messerstecher kannte sein Opfer nicht und redete sich am Dienstag mit einem „Filmriss“ nach zuviel Alkohol heraus. Die Tatwaffe, ein sogenanntes Santoku-Messer mit 19 Zentimeter Klingenlänge, das er zuvor aus der Küche im Elternhaus geholt hatte, will er nach der Attacke in die Schussen geworfen haben. Zur Vertuschung seiner Tat bestellte er über das Internet ein identisches Messer für die elterliche Küche und recherchierte mögliche Gefängnisstrafen nach versuchtem Mord. Erst ein halbes Jahr später wurde er nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das Opfer, ein Landwirt aus dem Bodenseekreis, leidet noch immer massiv unter den Folgen, wie er gestern vor zahlreichen Zuhörern sagte. Neben anhaltenden Schmerzen habe er Gedächtnisprobleme und benötige psychologische Hilfe. „Mein Leben ist aus den Fugen und nicht mehr so wie es war.“ Die Ulmer Gerichtsmedizinerin Gisela Zimmer berichtete der fünfköpfigen Schwurgerichtskammer, der „mit erheblicher Wucht“ geführte Messerstich unterhalb des Nackens habe Brustraum und die Lunge verletzt und ohne schnelle Versorgung wäre der Tod eingetreten. Richter Jürgen Hutterer: “Ein Glück, dass Sie so robust sind…“ Tatsächlich muss der Landwirt nach der Attacke einige Zeit bewusstlos in seinem Auto gelegen haben, bevor er sich in ein nahe gelegenes Pflegeheim schleppte, wo man einen Rettungswagen alarmierte.

Und was war der Grund für die Gewalttat an dem „Zufallsopfer“. Nach diversen Cola-Weizen und Bacardi-Cola mit Freunden in zwei Lokalen landete der junge Mann in der Festhalle Meckenbeuren. Morgens um vier Uhr sei es dann in der Küche zu einem Wortgeplänkel „ums bessere Spülen“ gegangen und dann habe er seine Jacke nicht mehr gefunden und befürchtet, sie sei gestohlen worden. Also nahm er einige Jacken fremder Festbesucher an sich, lief nach Hause und bewaffnete sich mit dem späteren Tatmesser. Bei der Rückkehr kam es auf dem Parkplatz zu der Attacke auf den Landwirt.

Bei der Erörterung des Lebenslaufs des 22-Jährigen wurden Ungereimtheiten deutlich: Aus „überaus solidem“ Elternhaus stammend, nach glücklicher Kindheit, erfolgreicher Lehre und gut bezahltem Job hatte er rund 12 000 Euro Schulden, vorwiegend durch Sportwetten entstanden. Und dann der Alkohol: Er trank vorwiegend am Wochenende zu viel, wurde dabei aggressiv und verlor zwei Mal den Führerschein. Von „Saufreisen“ nach Prag und Paris war zu hören und einem tätlichen Angriff auf den eigenen Vater. „Der Alkohol war mein größter Gegner“, meinte der Angeklagte selbstkritisch. Später entschuldigte er sich bei seinem Opfer, sagte, er schäme sich und bedaure die Tat sehr. Der Landwirt wollte sich dazu nicht äußern. Der Prozess wird am 18. Januar fortgesetzt.