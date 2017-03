Meckenbeuren Laienspielgruppe bringt "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" auf die Bühne

Szenen einer nicht alltäglichen Ehe: Die Laienspielgruppe Meckenbeuren zeigt Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" im Kulturschuppen am Gleis 1. Vier Abende liefern sich die Akteure ein heftiges Ehegefecht auf der Bühne.

Zugegeben, nach jahrzehntelanger Ehe kann sich schon mal der ein oder andere Verstoß gegen die von Beziehungsratgebern propagierte achtsame und wertschätzende Kommunikation unter Partnern einschleichen. Doch was sich Martha und George in Edward Albees Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ gegenseitig an den Kopf ballern, geht weit über ein normales Ehegeplänkel oder das berühmte reinigende Gewitter hinaus. Dagegen nehmen sich Beleidigungen à la „Idiot“ oder „dumme Kuh“ wie zärtliches Liebesgesäusel aus. Nein, in Albees bitterer Ehesatire geht es richtig zur Sache.

Die Laienspielgruppe Meckenbeuren bringt das berühmteste Stück des Amerikaners, das in der Verfilmung mit Richard Burton und Elisabeth Taylor fünf Oscars gewann, auf die Bühne des Kulturschuppens am Gleis 1. Für Regisseur Kai Weber geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung, wie er bei einem Probenbesuch erzählt. „Das ist das erste Stück, was ich jemals spielen wollte. Der Film ist grandios. Wie die beiden miteinander umgehen, dieser Wechsel der Emotionen“, gerät der Regisseur ins Schwärmen.

Doch bislang scheiterte die Realisierung dieses ambitionierten Projektes an der Besetzung der Putzi. In den Reihen der Laienspieler fand sich niemand, der die Rolle der jungen, vermeintlich naiven Dozentengattin übernehmen konnte. Mit Pia Kreuzer, mit reichlich Talent und Erfahrung aus den Tagen bei der Jugendspielgruppe gesegnet, hat Weber nun die perfekte Mimin gefunden.

Schauplatz des Geschehens, oder besser Kampfarena, ist das Wohnzimmer von Martha (Susanne Barthel, gewohnt temperamentvoll) und George (Thorsten Fahr, souverän wie immer, Thorsten Fahr). Hierhin kommt das Akademikerpaar nach dem Besuch einer Feier des Collegepräsidenten, Marthas Vater, den sie glorifiziert, spätnachts zurück. Während George schnell sein Jackett gegen die bequeme, altbackene Strickjacke tauscht, verkündetseine Frau, dass sie noch Gäste zu einem Schlummertrunk erwartet, „weil Vater gesagt hat, wir sollen nett zu ihnen sein“.

Mit Erscheinen von Putzi (Pia Kreuzer) und ihres smarten Ehemanns, des jungen, aufstrebenden Biologieprofessor Nick (Phillip Schimmels, überzeugend), kann die Schlacht beginnen. Fassungslos erlebt der Akademiker-Nachwuchs, mit welcher Schamlosigkeit das ältere Paar seine Konflikte vor den fremden Besuchern austrägt. Denn Martha und George brauchen die beiden jungen Leute als Zuschauer und Claqueure für ihr leidenschaftliches Ehegefecht, das sie schon oft durchexerziert haben. Jeder weiß um die wunden Punkte des anderen. Weiß, welche Knöpfe er drücken muss.

Beeindruckend, wie Susanne Barthel die emotionale Achterbahnfahrt Marthas präsentiert. Sie schreit, keift, brüllt mit einer Inbrunst, nur um im nächsten Moment verführerisch zu gurren oder leise zu wimmern. Auch Thorsten Fahr nimmt man den resignierten Geschichtsprofessor gerne ab. Zynismus ist seine Waffe gegen die sadistischen Verbalattacken seiner Frau. Unaufhaltsam werden Putzi und Nick in den Strudel dieses Hass-Liebe-Duells hineingezogen, werden demaskiert und schließlich selbst zu Opfern. „Die Gästefalle“ hat zugeschlagen. Da helfen auch Putzis nervtötendes, verlegenes Gegacker oder ihre dauernden Kotzanfälle nicht mehr weiter. „Willst du den totalen Krieg?“, schreit George Martha an einer Stelle an. Und natürlich will sie. Doch Martha hält sich nicht an die Spielregeln. Sie erwähnt vor den Gästen ihren fiktiven Sohn, „unsere Stütze, unseren ganzen Trost, unseren Ping-Pong Ball“. Das kann George nicht ungestraft lassen.

Aufführungen am 24. und 25. März sowie am 1. und 2. April jeweils um 20 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1. Karten im Vorverkauf bei Schreibwaren Gresser in Meckenbeuren für 10 Euro, an der Abendkasse für 12 Euro.