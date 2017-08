Meclkenbeuren La BrassBanda spielen beim Weinfest

Die bayrische Kult-Blasband wird am 7. August ein schweißtreibendes Konzert im Bierzelt geben.

Das ist keine Kleinigkeit: Das Weinfest Meckenbeuren wartet mit einem Konzert von LaBrassBanda auf. Am Donnerstag, 17. August, 20 Uhr, spielt die Kult-Blaskapelle im Bierzelt (Lehnbachstraße).

2007 waren sie ein Geheimtipp. Ein paar Eingeweihte raunten sich im oberbayerischen Chiemgau den Namen LaBrassBanda zu. Und schwärmten von dieser unglaublichen Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixen würde. Die Konzerte wären Energie pur. Wer dabei war, erzählte mit leuchtenden Augen von schweißnassen Nächten. Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne kamen. Inzwischen spielen LaBrassBands schon mal in der Münchner Olympiahalle vor 11 000 Fans. Aber Bierzelt-Konzerte wie das in Meckenbeuren geben sie immer noch. Im Febrar veröffentlichten die Barfußrockblasmusikanten ihr Album „Around the world“, auf dem sich ihre internationalen Konzerterfahrungen niedergeschlagen haben. Aufregend vielseitige Weltblasmusik, die aber immer noch das LaBrassBanda-Siegel trägt.

Karten für 34 Euro gibt es unter Telefon 08 00/9 99 17 77, ticket.suedkurier.de und www.reservix.de