Meckenbeuren Kinderbeteiligung bei Projekt Gemeindedetektive: Wo den Nachwuchs der Schuh drückt

Hier zählt die Meinung der Kinder: Beim Projekt Gemeindedetektive dürfen Kinder ihre Vorschläge und Ideen im Gemeinderat präsentieren. Ihre Vorschläge brachten die Grundschüler mit Leidenschaft und Fantasie vor.

Meckenbeuren – So eine interessante Gemeinderatssitzung erlebt man auch in Meckenbeuren nicht alle Tage. Kein Wunder, wenn im großen Sitzungssaal des Rathauses Grundschüler und gespannte Eltern Platz genommen haben, dann muss schon etwas Besonderes auf der Tagesordnung stehen. Stimmt! Um die Kinderbeteiligung im Rahmen des Projektes Gemeindedetektive ging es – und das bereits zum zweiten Mal.

Im vergangenen Jahr hatten Schüler aus Brochenzell die Gelegenheit, dem Gemeinderat mitzuteilen, wo es ihrer Ansicht nach fehlt und wo man aus Kindersicht etwas verbessern könnte. Diesmal waren die Dritt- und Viertklässler der Albrecht-Dürer-Schule in Meckenbeuren und der Eduard-Mörike-Schule in Liebenau an der Reihe. Mit Leidenschaft und Fantasie äußerten sie ihre Vorschläge. Da wurden Videos gezeigt, Interviews geführt und sogar Fernsehsendungen und Tagesschau nachgespielt. Im Grunde kein neuer Gedanke, wie Sibylle Handschuh eingangs klarstellte. "Kinder ernst nehmen, ihnen etwas zutrauen, sie auch zu mutigen Menschen erziehen, das wollen wir. Umso mehr freuen wir uns, dass sie uns mitteilen, was ihnen am Herzen liegt und was sie mit ihren Kinderaugen wahrnehmen", sagte Sibylle Handschuh, Rektorin der Albrecht-Dürer-Schule.

Wo also drückt den Kindern der Schuh? Wenn zum Beispiel das Klettergerüst auf dem Spielplatz morsch ist, dann kommt das nicht gut. Oder wenn man feststellen muss, das der hintere Schulhof der Albrecht-Dürer-Schule dreckig und vermüllt ist, dann macht den Kindern das Spielen keinen rechten Spaß. "Wir hätten dort gerne zwei Fußballtore, eine Wippe und eine Netzschaukelrutsche", so eine Anregung an die Gemeinderäte. Aber längst nicht alles dreht sich ums Spielen. "Im Kulturschuppen gibt es viele Programme für Erwachsene. Wir wollen mehr Kindertheater, vielleicht auch eine Talentshow und Kinderkino", lautet ein weiterer konkreter Wunsch. Für die Liebenauer Schüler ist die "gefährliche Kurve" in Schwarzenbach ein echtes Problem auf ihrem täglichen Schulweg und auch in Senglingen "fahren die Traktoren zu schnell". Und wenn auf dem Spielplatz die Rutsche eine kräftige Delle und der Mülleimer ein Loch hat, dann kommt bei den Mädchen und Jungs verständlicherweise auch keine Freude auf.

Lob von allen Seiten und allen Fraktionen gab es für die gekonnten Auftritte der Schüler. Aber auch die eine oder andere Betroffenheit. "Die Kinder haben uns einige Mängel aufgezeigt, die nicht mehr lustig sind", befindet etwa Karl Gälle und moniert, dass bei solchen Problemen die "großen Gemeindedetektive" schnellstens gefordert seien. Was von den genannten Wünschen letztlich wann erfüllt werden kann, das muss abgewogen werden und hängt letztlich auch von einer leidigen Sache ab, wie Bürgermeister Andreas Schmid kindgerecht erklärte. Und so stehe eine Gemeinde eigentlich vor dem gleichen Problem wie jedes Kind. Man könne eben nicht mehr ausgeben, als man an "Taschengeld" zur Verfügung habe. Einleuchtend. Für Kinder wie für Erwachsene.

Kinder- und Jugendbeteiligung

"Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln." So steht es in der Gemeindeordnung. Dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nicht als Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht angesehen wird, sondern dass man darin die Chance erkennt, die Gemeinde generationenübergreifend attraktiv und lebendig zu gestalten, diese Sichtweise wird in Meckenbeuren sowohl von der Verwaltung als auch vom Gemeinderat einhellig geteilt. Konzeptionell soll jedes Meckenbeurer Kind als Dritt- und Viertklässler zumindest einmal während seiner Grundschulzeit die Möglichkeit haben, am Projekt Gemeindetektive mitzuwirken und die Ergebnisse im Rat vorzustellen. Im Falle der Jugendbeteiligung ist angedacht, mit den Jugendlichen ein geeignetes Beteiligungsformat im Rahmen einer "Beteiligungswerkstatt" oder "Jugendkonferenz" zu erarbeiten. (ghw)