Meckenbeuren Jugendliche und Kinder werden künftig stetig beteiligt

Der Meckenbeurer Gemeinderat hat eine neue Konzeption für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den politischen Entscheidungen in der Gemeinde mit großer Mehrheit beschlossen.

"Wir haben es schon durchdiskutiert", sagte Bürgermeister Andreas Schmid am Mittwochabend, als der Beschluss zur Konzeption zur künftigen Kinder- und Jugendbeteiligung in der Gemeinde anstand. Diskutiert wurde trotzdem. Letztlich wurde die Konzeption mehrheitlich beschlossen, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen.

Schmid machte klar: "Es geht hier nicht um die Frage, ob Kinder und Jugendliche beteiligt werden, sondern wie." Hintergrund ist die Änderung des § 41 a der Gemeindeordnung, wonach eine Gemeinde Kinder beteiligen soll und Jugendliche beteiligen muss, wenn deren Interessen berührt sind. "Wir kriegen so ein Thema nur hin mit einem Hauptamtlichen", erläuterte Schmid. Geschaffen werden soll eine 30-Prozent -Stelle, wie Ralf Schwaiger, Leiter des Jugendreferats, erläuterte. Gedacht ist an eine Kombination mit anderen Aufgaben. Diese Person soll dann mit den Jugendlichen von 14 bis 20 Jahren ein geeignetes Beteiligungsformat erarbeiten, in einer "Beteiligungswerkstatt" oder einer "Jugendkonferenz". Diese Veranstaltung soll im Herbst stattfinden und im Schuljahr 2017/2018 mit der Umsetzung des Ergebnisses begonnen werden, so Schweiger. Die Kinder, Dritt- oder Viertklässler, sollen zumindest einmal während ihrer Grundschulzeit die Chance bekommen, am Projekt "Gemeindedetektive" teilzunehmen und ihre Ergebnisse im Gemeinderat vorzustellen. Dies betreut das Jugendreferat.

Anita Scheibitz (CDU) ist gegen die 30-Prozent-Stelle. "Mir wäre es lieber, wir machen es wie bisher", argumentierte sie mit Kostengründen wegen angespannten Finanzlage. Vorstellen könnte sie sich eine Honorarkraft. "Ich kann der Vorlage nicht zustimmen", so Scheibitz. Annette Mayer (BUS), erklärte dagegen, ihre Fraktion sei selten von etwas so überzeugt gewesen, wie von dieser 30-Prozent-Stelle. Das habe vor allem drei Gründe, die Gemeinde bleibe attraktiv, Verwaltung und Gemeinderat hätten einen Ansprechpartner und die Jugendlichen könnten Verantwortung für die Kommune einüben und übernehmen. Ursula Herold-Schmidt (BUS) argumentierte, es gehe darum, Jugendliche in demokratische Prozesse einzuführen und sie dafür generell einbinden, nicht nur "gefiltert", wie bisher. "Es zahlt sich aus", ist sich Ingrid Sauter (SPD) mit Blick auf das Gemeindeleben sicher. Auch Bürgermeister Schmid befürwortete klar, dass die Jugendlichen direkt ihre Ideen einbringen können.