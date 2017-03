Meckenbeuren Im Wohnpark St. Georg sind Begegnungen erwünscht

Richtfest für Generationen-Quartier Wohnpark St. Georg in Meckenbeuren. Dort sind betreutes Wohnen, Pflegeheim und Kindertagesstätte unter einem Dach vereint – und bei günstigem Wetter gibt es Alpensicht inklusive. Ein Besuch des Rohbaus.

Fehlt nur noch der Seeblick, doch der ist in Meckenbeuren nicht zu haben. Gestern wurde an der Baustelle zwischen Tettnanger Straße und B 30 Richtfest gefeiert. Zahlreiche Besucher, Geschäftstreibende aus der Nachbarschaft sowie Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister Andreas Schmid ließen sich von Mitarbeitern der Firma Reisch Projektentwicklung und der St. Elisabeth Stiftung, die für die Seniorenbetreuung und die Kindertagesstätte zuständig ist, über den Stand der Baumaßnahmen informieren. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Rundgang durch den Rohbau. Und konnten dabei erahnen, dass die künftigen Bewohner sich bei günstiger Wetterlage an einer herrlichen Alpensicht erfreuen können.

In dem Wohnpark entstehen 31 betreute Seniorenwohnungen, ein Pflegeheim mit 48 Plätzen und integrierter Tagespflege sowie eine Kindertagesstätte für Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Bis Ende 2017 soll das Objekt, für das insgesamt etwa 13 Millionen Euro investiert werden, fertig gestellt sein. Die Kindertagesstätte soll bereits Anfang Oktober öffnen. "Wir sind überzeugt, dass der Wohnpark St. Georg ein Gewinn für die Gemeinde Meckenbeuren sein wird. Am Kopf der zentralen Achse entsteht eine hochwertige Adresse mit einem weiteren Angebot an Gemeindeleben," sagte Ingo Traub, Geschäftsführer der Firma Reisch Projektentwicklung aus Bad Saulgau, zur Begrüßung der zahlreichen Gäste.

Das Bauen in solch zentraler Lage sei weitaus schwieriger als irgendwo "auf der grünen Wiese", erklärte Traub. Doch die Erfahrungen aus bereits bestehenden Wohnparks seien in das Projekt mit eingeflossen und nun sei aus städtebaulicher und architektonischer Sicht langfristig eine hohe Wohnqualität für alle Bewohner sichergestellt, versprach Ingo Traub. Sein besonderer Dank galt neben den Handwerkern vor allem den Familien Bauer und Smigoc, die ihre Grundstücke für den Bau zur Verfügung gestellt hatten. Für Peter Wittmann, Geschäftsführer St. Elisabeth Stiftung, beginnt das Thema "Gut leben im Alter" mit dem Leben im Zentrum, "im Herzen der Gemeinde". Der Wohnpark St. Georg soll eine Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. Auch Besucher von außerhalb seien erwünscht. Diese könnten dann in dem neu errichteten Café zusammenkommen, sagte Peter Wittmann.