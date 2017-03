Meckenbeuren Im Westen nichts Neues: Gemeinderat weiherin mehrheitlich für Westumfahrung

Groß war das Interesse an den Varianten für die B 30-neu, die im Gemeinderat Thema waren. Neuigkeiten gab es allerdings nicht viele.

Meckenbeuren – Der Ort war gut gewählt und das Interesse riesengroß. Wie schon vor zwei Jahren – als ebenfalls das Thema der unterschiedlichen Korridor-Varianten im Falle der B 30-neu auf der Agenda stand – kamen wiederum weit mehr als 100 Zuhörer zur Gemeinderatssitzung, die sich im Wesentlichen nur um diesen einen Tagesordnungspunkt drehte. Diesmal reichten im Bildungszentrum Meckenbeuren auch die Anzahl der Stühle.

Allzu viele neue Erkenntnisse dürfte es für die Bürger freilich nicht gegeben haben. Auch wenn sich der Kenntnisstand seither vielleicht etwas geändert hat, so bleibt es doch mehrheitlich bei der Entscheidung für die West-Umfahrung und damit beim Beschluss, den der Gemeinderat bereits 1998 gefällt hatte. Dafür sprachen sich die Fraktionen von CDU, der Freien Wähler und der SPD aus. Einzig die BUS-Fraktion favorisiert die Ost-Umfahrung. Ganz durchgefallen ist in jedem Fall der viel kritisierte Korridor-Mitte, gegen den schon vor zwei Jahren eine Bürgerinitiative mit mehr als 2000 Unterschriften Sturm gelaufen war.

Dass man in der "endlosen Geschichte B 30-neu" heute im Grunde genauso weit sei wie 1998, darauf ging Josef Sauter in seiner Stellungnahme im Namen der CDU-Fraktion ein. Die Westumfahrung stelle nach wie vor den sinnvollsten Verlauf des Lückenschlusses der B 30 dar, deshalb stehe man nach wie vor zu der Entscheidung von damals. Durch die Betroffenheit des Brochenzeller Walds falle dies allerdings nicht leicht, so Sauter. Man müsse deshalb darauf drängen, die Trasse auf Höhe der Waldsiedlung in Tieflage mit Grünbrücken auszuführen, um so die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

"Eine Umfahrung von Liebenau ist genau so dringend erforderlich. Deshalb fordern wir eine zeitnahe Klärung des Kostenträgers und eine Aufnahme der Planungen", betonte Josef Sauter. Ähnlich argumentiert man auch aufseiten der Freien Wähler. "Es sei erforderlich, ein klares Zeichen zu setzen", sagte Fraktionssprecher Christoph Hartmann. Die West-Trasse stelle auch heute noch einen akzeptablen Kompromiss aller Vor- und Nachteile dar. Es sei klar, dass es auch bei einer Westumfahrung Meckenbeurens betroffene Bürger und schützenswerte Biotope gebe, für die die geplante Straße zur Belastung werde. Nach Meinung der Freien Wähler würden aber die meisten Einwohner der Gemeinde von dieser Trasse profitieren. "Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich nur auf die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung, ist also ein Zwischenstatement", sagt Ingrid Sauter (SPD). Aus heutiger Sicht sehe man die Westumfahrung – ohne Anschluss Brochenzell – als die beste Variante für Meckenbeuren an. Man sei auch der Meinung, dass die Westtrasse die größte Realisierungswahrscheinlichkeit habe, da bei einer Ostumfahrung sowohl die Stadt Tettnang als auch betroffene Landwirte massiven Widerstand angekündigt hätten.

Gleichwohl sei bei der Westumfahrung die "Zerschneidung" des Brochenzeller Waldes ein großes Problem. Deshalb müsse man die Untersuchung von "Mensch und Umwelt" in gleicher Weise angehen wie das Thema der Verkehrsuntersuchung. Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen spricht sich die BUS-Fraktion für eine Ost-Umfahrung Meckenbeurens aus. "Sie beinhaltet bereits die Umfahrung Liebenau. Die Länge der zu bauenden Trasse ist am kürzesten und – nach aktueller Einschätzung – sind die Umweltrisiken am geringsten", argumentiert Ursula Herold-Schmidt.

Konsens in der Region wichtig

Vorausgegangen war eine ausführliche und detaillierte Vorstellung einer Verkehrsuntersuchung durch das Büro Rapp Trans AG, die auf 50 Folien die unterschiedlichen Planfälle und ihre Auswirkungen präsentierte. Man brauche eine "sinnvolle und zügige Lösung", vor allem aber auch eine "rechtssichere Trasse", so der Appell von Bürgermeister Andreas Schmid. "Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums klagen wird, ist hoch", betonte er. Deshalb sei es geboten, die "Risiken im Folgeprozess zu minimieren". Genauso wichtig sei es aber auch, eine Trassenvariante anzustreben, die auf Konsens in der Region treffe und in der Gemeinde mehrheitsfähig sei.