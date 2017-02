Meckenbeuren-Brochenzell Humpisball erneut der Renner bei Jung und Alt - hier gibt es die Bilder!

Die Narrenzunft Brochenzell hat den traditionellen Humpisball als Höhepunkt der Brochenzeller Saalfasnet angepriesen. Und so ist es gekommen. Die Tickets für die Veranstaltung in der Humpishalle waren ausverkauft.

Der Humpisball der Narrenzunft Brochenzell hat am Wochenende wohl erneut alle Rekorde geschlagen. Da heißt es ganz schnell: "Wir sind ausverkauft!" Wie immer, könnte man fast sagen. Denn jedes Jahr aufs Neue ist der beliebte Ball der absolute Renner bei Jung und Alt.

Wer am Samstagabend einen Blick in die bunt geschmückte Humpishalle wirft, wird Zeuge einer ausgelassenen Party. Hunderte Narren und Fasnetsbegeisterte feiern gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden und erfreuen sich am abwechslungsreichen Programm. Für manch einen bedeutet das allerdings sehr wenig Schlaf, weil am Sonntagmorgen um 9 Uhr bereits wieder die Narrenmesse auf dem Programm steht. Doch bis zum großen Jubiläumsumzug zum 60-jährigen Bestehen der Zunft am Sonntagmittag sind dann alle wieder auf den Beinen.

Hauptverursacher für den kollektiven Schlafmangel ist nicht zuletzt die Band "Coco-Nuts". Diese Kokosnüsse aus Bayern heizen den zahlreichen Humpisball-Gästen von der ersten Minute an mächtig ein und sorgen dafür, dass die Tanzfläche niemals leer ist. Mit dem richtigen Gespür dafür, was das feierfreudige Publikum hören möchte, bietet die Band einen bunten Mix aus unterschiedlichsten Musikrichtungen. Dabei reicht das Repertoire von Klassikern der Volksmusik über Schlager bis hin zu aktuellen Hits und Rockmusik. Die närrischen Besucher erweisen sich als außerordentlich textsicher. Und spätestens bei Helene Fischers "Atemlos" und Hubert Kahs "Sternenhimmel" singen alle lautstark mit.

Kurze Verschnaufpausen für Band und Tänzer gibt es bei den zahlreichen Showeinlagen. Gleich zu Beginn des Abends zeigen die zunfteigene kleine und die große Garde sowie die "Crazy Fools" ihr tänzerisches Können. Für Furore sorgt wieder einmal der spektakuläre Auftritt der Gruppe Maskerade aus Neukirch. Die jungen Männer und Frauen begeisterten mit ihrem aktuellen Tanz "Die Legende der Musketiere" und dürfen erst nach zwei vehement eingeforderten Zugaben die Bühne verlassen. Neben dem Fanfarenzug Brochenzell sorgt auch der Fanfarenzug Oberzell für fetzige Stimmung. Klar, dass bei der obligatorischen Zugabe der "Müllmann- Song" nicht fehlen darf. Im Boxer-Outfit fegt das Zunftballett Brochenzell über die Tanzfläche, das Männerballett präsentiert sich dagegen spärlicher bekleidet im Baströckchen, mit freiem Oberkörper und aufgemaltem Sixpack.