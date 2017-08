Meckenbeuren Holzschnitte zu Reformation und Konstanzer Konzil

Der Künstler und Architekt Hubert Gaupp aus Meckenbeuren zeigt in einer Ausstellung im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren Holzschnitte, die er zu den Jubiläen Reformation und Konstanzer Konzil geschaffen hat.

Eigentlich ist Ulrich von Richental Schuld. Oder vielmehr seine berühmte Chronik, die er über das Konstanzer Konzil verfasste und in der er allerhand vom Alltagsleben abseits des damaligen weltpolitischen Geschehens anschaulich präsentierte. Denn erst nachdem Hubert Gaupp, Künstler und Architekt aus Meckenbeuren, eben diese Chronik studiert hatte, war sein Interesse an dem Konzil geweckt, das einzige auf deutschem Boden, in dem jemals ein Papst gewählt wurde. "Ich muss zugeben, dass ich eigentlich zum Konzil keinen besonderen Zugang hatte. Erst als ich von Ulrich von Richental gehört habe, habe ich mich intensiver damit beschäftigt", bekennt der Künstler.

Aus dieser intensiveren Beschäftigung entstanden 22 farbenfrohe Holzschnitte, in Pappelholz geschnittene Unikate, die auch die Nebenschauplätze des Konzils auf ironisch-humorvolle Weise näher beleuchten. Teils karikaturistisch überzeichnet, schwimmen da sogar Felchen im klerikalen Habitus mit roten Mäulern, die an Bischofsmützen erinnern, zum Konzil. König Sigismund wird als ranghöchster Zechpreller geoutet und auch der Spruch des Minnesängers Oswald von Wolkenstein "Denk ich an den Bodensee, tut mir gleich der Beutel weh" bekommt vor dem Hintergrund seiner Vorliebe für die Hübschlerinnen, die Prostituierten, eine andere Bedeutung.

Neben 600 Jahren Konstanzer Konzil hat sich Gaupp ein weiteres Jubiläum herausgesucht, dem er sich künstlerisch annäherte. Martin Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren und die damit eingeläutete Reformation sind ebenfalls in seinen Fokus gerückt. Die im Auftrag der evangelischen Landeskirche von Meckenbeuren nach Stuttgart beförderte Pfarrerin Christiane Kohler-Weiß erstellte einen Grundsatztext über die Reformation und bat Hubert Gaupp, den Text mit Federzeichnungen zu illustrieren. Gesagt, getan. Auch wenn es "keine leichte Aufgabe war", wie der Künstler bekennt. Unter dem Titel "Ökumene in der Kunst" fasste Gaupp die beiden Bereiche "600 Jahre Konzil zu Konstanz" (22 Farbholzschnitte) und "500 Jahre Reformation" (Illustrationen zum Grundsatztext der Reformation) zusammen.

Am Samstagabend feierte er mit einer Vernissage die Eröffnung seiner Ausstellung im Kulturschuppen am Gleis 1. Nach einer musikalischen Einstimmung durch Nachwuchstalent Noah Hagen, der sowohl gefühlvoll als auch beherzt in die Saiten seiner Gitarre griff, folgten einführende Worte zweier Experten in die beiden doch recht komplexen Themenbereiche. Alexander Myhsok frischte die Geschichtskenntnisse der zahlreichen Besucher auf, indem er einige Fakten rund um das Konzil in Erinnerung rief. Gleichzeitig berichtete von den vielen Menschen, die damals eher im Hintergrund wirkten, wie Handwerker, Bäcker, Mönche oder die Hübschlerinnen. "Einiges taucht in den Bildern wieder auf. Die Sprache von Hubert Gaupp ist dabei ein zusätzlicher Genuss", lobte Myhsok die feinsinnigen Bildunterschriften des Künstlers. Pfarrer Peter Steinle stellte die Verbindung zwischen Konzil und Martin Luther her und mahnte, dass die Reformation nicht nur 1517 stattfand. "Kirche muss immer reformiert werden. Das ist unsere Aufgabe heute. Als katholische und evangelische Christen: Packen wir es an!", forderte er unter dem Beifall der Besucher. Als Gemeinschaftsaktion stand der Bau einer "ökumenischen Figur" auf dem Programm. Wer mochte, konnte aus sieben Holzteilen ein Kreuz zusammenleimen und es mit den Kreuzen der anderen Besucher zu einer Skulptur zusammenfügen.

Die Ausstellung ist bis 13. August täglich von 15 bis 18 Uhr im Kulturschuppen zu sehen.