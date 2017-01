Meckenbeuren Gute Stimmung beim Bürgerempfang in Meckenbeuren

Andreas Schmid will Bürgermeister bleiben, das gab er beim Bürgerempfang am Freitagabend bekannt.

Jetzt ist es heraus: Amtsinhaber Andreas Schmid will bei der Bürgermeisterwahl, die vermutlich im Oktober 2017 ansteht, erneut antreten. "Die Entscheidung weiterzumachen, sollte gut überlegt sein. In mir ist ein einstimmiges Ja herausgekommen. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue auf die anstehenden Herausforderungen", erklärte Schmid am Ende seiner Rede beim gut besuchten öffentlichen Bürgerempfang im Bildungszentrum Buch. Schwerpunkte in der Gemeindeentwicklung sieht der Bürgermeister in der Schaffung ausreichenden Wohnraums und nennt explizit die Projekte "Ehrlosen West II", "Ehemaliges Selbi-Gelände" "Reute Nord", "Tettnangerstraße 1" oder "Alte Schmiede Platz".

Stolz, so Schmid, sei man aber auch darauf, mit der neuen Halle in Meckenbeuren bereits in diesem Jahr ein neues Großprojekt angehen zu können. Im Anschluss wurden zahlreiche Bürger für ihre Leistungen und besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt. Wir berichten am Montag ausführlich.