Meckenbeuren Grundschüler dürfen sich auf 45 neue Lehrer freuen

Das Staatliche Seminar für Lehrerbildung in Meckenbeuren feiert die Verabschiedung des Ausbildungskurses Grundschule. 45 Lehrer dürfen jetzt an Grundschulen unterrichten und das ist laut Direktor Karl Handschuh viel mehr als reine Wissensvermittlung.

Meckenbeuren (kke) 45 neue Lehrer haben anlässlich ihrer Verabschiedungsfeier nach den erfolgreich bestandenen Prüfungen im Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung GWHRS ihre Zeugnisse erhalten. Nach einem musikalischen Auftakt von Jochen Stuppi, der als einer der Seminarleiter Pädagogik und Theater lehrt, begrüßte die Seminarschuldirektorin Anna Pinzger die Absolventen mit zukunftsgerichteten Worten. Die neuen Lehrkräfte hätten ein wichtiges Ziel in ihrem Leben erreicht und könnten nun mit diesem Abschluss die zurückliegenden gewinnbringenden Monate und Jahre nutzen, um erfolgreich neue Schritte zu gehen. "Es ist wichtig, optimistisch und zuversichtlich nach vorne zu sehen und sich einen Platz zu schaffen, an dem man gerne arbeitet", sagte Pinzger. Unter dem Motto "Bilder sagen mehr als tausend Worte" wurde eine Fotoserie des Grundschul-Kurses 2016 gezeigt, der mit viel Gelächter und Applaus der Kursteilnehmer kommentiert wurde.

Geehrt wurden Stefanie Braun für ihre organisatorischen Einsätze sowie die Verfügbarkeit als Ansprechpartnerin zwischen Lehrern und Lernenden sowie Annely Groß als Vertreterin der Seminarkonferenz und Fortbildungstagung. Stellvertretend für alle Absolventen und deren lobenswertes Engagement über die Lehrgangszeit nahmen die beiden Damen Preise entgegen. Karl Handschuh, Direktor des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung, verglich in seiner Verabschiedungsrede die Ausbildung mit einer Reise: Kein Erholungsurlaub, kein arrangierter Trip mit Fotogarantie am Gipfel, sondern eine Erfahrungstour mit Lernmöglichkeiten. Doch Noten seien nur Momentaufnahmen, das Festklammern an Ziffern führe nicht zur nächsten Lebensetappe.

Nun müssten sich die Prüflinge entscheiden, was für Lehrer sie sein wollen. Dazu sollten sie sich etwa die Fragen stellen: "Wer ist mir wichtig? und "Für wen bin ich wichtig?" Unterrichten sei Beziehungsarbeit, Kinder in Grundschulen wollten ihre Lehrer noch lieben. Bloße Wissensvermittlung sei viel zu wenig.

Handschuh berichtete außerdem von den hervorragenden Einstellungschancen auf dem Arbeitsmarkt, diese seien in der Vergangenheit noch nie so gut gewesen wie heute. Nach der Zeugnisausgabe wurden die neuen Lehrkräfte entlassen. Der offizielle Teil der Feier endete mit einem selbst komponierten Lied von Jochen Stuppi.