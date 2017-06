Der 16. Theaterpädagogische Ausbildungskurs am Seminar Meckenbeuren krempelt Goethes Bühnenklassiker gehörig um. An diesem Freitag ist Premiere.

Clara Joos wird übel. „Ich hab’ so einen Würgereiz“, sagt sie. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man einen Blut-Pakt schließt und sich von einer Bande Teufelinnen den „besonderen Saft“ von der Hand ablecken lässt. Aber da muss sie jetzt durch. Sie und die anderen vier „Mephistas“, die sich um Fausts Kunstblut aus Zuckersirup reißen wie Vampire aus einem Horrorstreifen.

Der erste Eindruck: Eine konventionelle Inszenierung wird diese Umsetzung von Goethes „Faust“ nicht. Das hat auch noch andere Gründe: Mephisto wird von fünf Frauen – „Mephistas“ – gespielt anstatt von einem Mann, und auch Faust selbst ist in gleich dreifacher Ausfertigung vorhanden. „Auf diese Weise haben die Rollen verschiedene Facetten, sagt Jürgen Mack, bei dem die Gesamtleitung liegt. „Mephista ist mal sehr geradlinig, mal körperlich, verspielt, einfühlsam oder verführerisch.“ Auch die drei „Fäuste“ wirken sehr unterschiedlich, allein schon, weil sie drei unterschiedliche Lebensalter abdecken. So klagt der älteste unter ihnen einer der Mephistas seinen Überdruss: „Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren sollst du! Sollst entbehren!“ Und Mephista, neben ihm, sitzt lauschend da, kluge Brille auf der Nase. „Kann das noch ein bisschen Coaching-mäßiger sein?“, verlangt Katja Fillmann vom Bühnenrand. Die Co-Regisseurin wiegt fachmännisch den Kopf, mimt das professionelle Verständnis so plastisch, dass die Schauspieler in Lachen ausbrechen. Mephista als Lebensberaterin, die Faust aus der Krise holt – das macht Sinn.

Faust, das ist die Spitze des deutschen Theaters. Unzählige Regisseure und Schauspieler haben sich an diesem Drama abgemüht. Dem Seminar geht es weniger darum, mit großen Inszenierungen zu konkurrieren als den eigenen Ansatz zu finden, indem man sich fragend neben diesen Stoff stellt: Was eigentlich macht ihn so groß, dass sämtliche Staatssysteme auf deutschem Boden das Ihre aus ihm herauslesen konnten, so grundverschieden sie auch waren? Dabei geht es schon ein wenig ketzerisch zu: „Ein alternder Wissenschaftler schwängert eine 14-Jährige und lässt sie hängen“, sagt Jürgen Mack provokant. „Ist das die deutsche Hochkultur?“ Zur Heiligsprechung des Stoffes neigt Mack nicht. Anstatt der eigenen Inszenierung einen Abglanz vom Glorienschein zu gönnen, wird die Sache von außen betrachtet. Die Akteure müssen sich das Projekt erst aneignen; das ist auch Teil der Aufführung. So hadert Christof Salzmann, einer der drei Fausts, auf der Bühne mit seinem Schicksal: „Ich war so froh, um den Faust herumgekommen zu sein. Dann melde ich mich in der Theaterausbildung an und jetzt das! Wir wurden nicht gefragt. Die Leiter haben entschieden: Der sechzehnte Kurs macht den Faust. Zum Karriere-Ende darf es nichts Geringeres sein.“ Damit gemeint ist Jürgen Mack. Der Bereichsleiter für Theater und Deutsch am Seminar in Meckenbeuren geht demnächst in den Ruhestand – und hat seinen Spaß daran, dass nicht nur am Mythos Faust gesägt wird, sondern auch an ihm. Klar, zum Schluss muss es für Mack schon der „Faust“ sein. Aber in welcher Form er auf die Bühne kommt, das wird gemeinsam erarbeitet. Im Gruppenprozess wurde Goethes Text von viereinhalb Stunden Aufführungsdauer auf zwei Stunden gestrafft. Aus dem „Faust“ wird die Produktion „Mensch? Faust!“, die das Drama nach seiner Relevanz für die Gegenwart befragt. Was ist das „Faustische“ in unserer Zeit? Wonach streben wir, was wird dafür geopfert?

Das Opfer Fausts, es ist das Gretchen. Aber so einfach ist das in Meckenbeuren nicht mehr. Auch Gretchen wird von mehreren Darstellerinnen gespielt, auch ihre Facetten werden aufgefächert. „Sie entdeckt, dass sie eine begehrenswerte junge Frau ist und sich gerne umwerben lässt. Sie ist keck, neugierig, schnippisch und kokett“, heißt es im Programmheft. Dieses Gretchen lässt sich auch nicht alles gefallen. Sie fragt kritisch nach dem Frauenbild, das Goethe vermittelt – und denkt darüber nach, ob Frauen heute nicht auf dem besten Wege sind, in eine ähnliche Fremdbestimmung wie zu Goethes Zeiten zurückzufallen.

„Mensch? Faust!“ hat am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, im Kulturschuppen in Meckenbeuren Premiere. Weitere Aufführungen sind täglich bis Samstag, 8. Juli, jeweils 20 Uhr. Einzig am Sonntag, 3. Juli, wird nicht gespielt. Ab 19.15 Uhr gibt es eine Einführung im Foyer. Karten für 13/10 Euro gibt es im Vorverkauf bei Spielwaren Gresser, Telefon 0 75 42/47 11 und unter kartenservice@theatertageamsee.de. An der Abendkasse sind die Karten 2 Euro teurer.