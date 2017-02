Meckenbeuren Gemeinderat beschließt weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung in Meckenbeuren

Die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung in Meckenbeuren ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat lehnte eine ganztägige Tempo-30-Zone im Ortskern von Meckenbeuren ab. Dafür soll es eine nächtliche Tempo-Begrenzung in Kehlen geben.

Wenn's ums Thema Lärm geht, dann ist man in Meckenbeuren naturgemäß besonders sensibel. Ob Straße, Bahn oder Flughafen – die Betroffenheit in Sachen Lärm ist hier in vielen Ortsteilen überdeutlich hörbar. Andererseits leben viele Menschen gerade deswegen in Meckenbeuren, weil sie die dadurch gewonnene Mobilität zu schätzen wissen. 18 000 Fahrzeuge rauschen täglich durch Liebenau, rund 25 000 Fahrzeuge auf der B 30 durch Meckenbeuren – soweit die nackten Zahlen. Welche Befindlichkeiten sind aber höher zu bewerten – die der Anwohner oder die der Autofahrer? Hier gibt es unter den Gemeinderäten durchaus unterschiedliche Meinungsansätze.

Einiges hat sich getan. Viele verkehrsberuhigende Maßnahmen haben inzwischen Wirkung gezeigt. Weniger hörbar ist der Lärm seit den bisher vorgenommenen Maßnahmen des Lärmaktionsplans geworden, wie nicht zuletzt offenbar viele Anwohner bestätigen – und wie Bürgermeister Andreas Schmid beim Tagesordnungspunkt "Fortschreibung der Lärmaktionsplanung" im Gemeinderat mit Zufriedenheit feststellte. Dennoch will man sich auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen. Dass man mit den bereits realisierten Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem richtigen Weg ist, dieser Überzeugung ist Wolfgang Wahl von der beauftragte Rapp Trans AG aus Freiburg, dessen Bericht von den Räten zur Kenntnis genommen wurde. Aufgrund ihrer Langfristigkeit konnten das vorgesehene Konzept für den verkehrsberuhigten Umbau der Ortsdurchfahrten entlang der B 30, der Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes und auch das besonders überwachte Gleis BÜG noch nicht umgesetzt werden.

Ausweitung der nächtlichen und ganztägigen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der B 30, nachts auch auf der Brochenzeller- und der Inselstraße (L 329), bei anstehenden Fahrbahnerneuerungen der Einsatz eines lärmoptimierten Asphalts, passiver Lärmschutz an Einzelgebäuden: Das sind die Ratschläge des Fachmanns an den Meckenbeurener Gemeinderat.

Sehr differenziert zeigte sich das Abstimmungsverhalten zu einzelnen weiteren Lärmminderungsmaßnahmen. Mit zwölf zu sechs Stimmen abgelehnt wurde eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde auf der B 30 im Ortskern Meckenbeuren zwischen der Einmündung L 239 Bahnhofsstraße und L 239 Tettnager Straße – die etwa von Ursula Herold-Schmidt (BUS) oder auch Bürgermeister Andreas Schmid bevorzugt worden wäre. Einstimmig befürwortete der Rat hingegen die Verlängerung der nächtlichen Tempo-30-Zone ab der Einmündung Humboldtstraße um 200 Meter in Richtung Süden sowie zum Lückenschluss zwischen Einmündung Wacholderweg und der sich nördlich anschließenden nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung.

Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat darüber hinaus für eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung in Kehlen für die B 30 und entlang der L 329 in den Bereichen Bahnhofstraße, Brochenzeller Straße, Inselstraße und Andreas-Hofer-Straße.