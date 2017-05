Meckenbeuren Gemeinde Meckenbeuren lockt Gäste mit Bonusheftchen

In Meckenbeuren gibt es ein neues Gastgeberverzeichnis. Dieses ­bietet zugleich Vergünstigungen bei Museen und Händlern.

Ermäßigten Eintritt in das Dornier-Museum, in das Ravensburger Spieleland und in die Lufti-Kinderspielewelt sind nur einige der Vergünstigungen, die das neue Willkommen-Bonusheft der Gemeinde Meckenbeuren zu bieten hat. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde hat Elisabeth Stecker als Tourismusbeauftragte ein neues Gastgeberverzeichnis mit Bonusheft zusammengestellt.

Zusammen mit Bürgermeister Andreas Schmid stellte sie die neue Broschüre vor. Alle Urlauber, die in einem der aufgeführten Beherbergungsbetriebe übernachten, erhalten die Meckenbeurener Gästekarte, die als „Willkommens-Bonus Mehr MECKA“ firmiert. Neben Rabatten in den Museen locken Obst- und Weinbauern sowie einige Einzelhändler mit kleinen Aufmerksamkeiten. „Es ist wirklich toll, was sich die Händler und Unternehmen haben einfallen lassen“, freute sich Stecker über das Heftchen im Taschenformat. „Die Gastgeber machen hundertprozentig mit. Das ist ein ganz tolles Zusammenschaffen.“

Auch Andreas Schmid war beeindruckt von dem neuen Verzeichnis. Es sei „eine visuell gelungene Weiterentwicklung“, die gut angenommen und ihre Wirkung erzielen werde, sagte Schmid. Meckenbeuren müsse auch künftig an der Ausarbeitung eines eigenen Profils arbeiten und mit der Lage am Bodensee punkten.