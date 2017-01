Meckenbeuren-Kehlen Gelungene Premiere bei Kehlener Dorffasnet

Die Narrenzunft Schussenbole hat im Verbund mit Vereinen erstmals eine gemeinsame Dorffasnet mit Umzug und Narrenbaumstellen auf die Beine gestellt und reichlich Zuspruch erfahren.

Da ging richtig die Post ab! Die erste Kehlener Dorffasnet war ein voller Erfolg. Zahlreiche Zuschauer, Narren und Feierfreudige ließen sich diese Premiere nicht entgehen und feierten am Samstag stundenlang rund um das Kehlener Dorfgemeinschaftshaus. Mehrere Kehlener Vereine, die Narrenzunft Schussenbole sowie der Musikverein Kehlen hatten sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen und unter dem Motto "Wir sind Kehlen" das Spektakel geplant und organisiert.



Los ging es am Mittag mit einem kleinen, aber feinen Umzug. Vom ehemaligen Selbi-Gelände aus zogen etwa 600 Hästräger in Richtung Ortskern. Vorneweg marschierten die Zimmerleute mit dem mehr als 20 Meter langen, bunt geschmückten Narrenbaum, der später noch erfolgreich gestellt werden sollte. Danach schlossen sich Gurkennarr, Heilig-Hölzle-Geist und Schussenklepfer der gastgebenden Zunft an. Narren, Hexen, Lumpenkapellen und Fanfarenzüge aus den umliegenden Gemeinden hüpften durch die Gassen und wurden am Straßenrand von den Zuschauern begeistert empfangen und bejubelt. "Willkommen in der Schussenmetropole Kehlen! Großartig, dass ihr alle hierhergekommen seid", begrüßte Zunftmeister Berthold Sommerfeld die zahlreichen Gäste, darunter auch einige aus der Partnergemeinde Kehlen/Luxemburg. Sie alle genossen die Auftritte der Garde Kehlen, der Fratzengarde, der "Feuerhölzle" sowie der Lumpenkapellen aus Taldorf, Meckenbeuren und Eriskirch.