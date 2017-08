Meckenbeuren Fulminantes Finale beim Meckenbeurer Weinfest

Zum 58. Mal hat der Musikverein Meckenbeuren zum Weinfest in das große Festzelt auf dem Gelände des TSV Meckenbeuren an der Tettnanger Straße eingeladen.

Meckenbeuren (kes) Mit einem fulminantem Finale endete am Montagabend das Meckenbeurer Weinfest. Zum 58. Mal hatten die Mitglieder des Musikvereins Meckenbeuren in das große Festzelt auf dem Gelände des TSV Meckenbeuren an der Tettnanger Straße eingeladen und Tausende Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam zu feiern, alte Bekannte zu treffen und zünftige Stimmungsmusik zu hören. Und das nicht nur an vier, sondern in diesem Jahr sogar an fünf Tagen. Denn das Weinfest startete dieses Mal bereits am Donnerstagabend mit dem spektakulären Auftritt von LaBrassBanda, die mit ihrer "Around the world-Bierzelttour" Station in der Schussengemeinde machten und das Publikum im ausverkauften Festzelt restlos begeisterten.

Nach Blasmusik am Freitag und Rock von der Alpenmafia am Samstag stand am Sonntag die Familie im Mittelpunkt. Am Montagabend gab sich der Gastgeber, der Musikverein Meckenbeuren, zum traditionellen Bürgertreff die Ehre. Bestens gelaunt sorgten die Musiker der Musikkapelle Meckenbeuren unter der Leitung von Matthias Walser für super Stimmung im voll besetzten Festzelt. Da schaute sogar Corinna Smigoc als Helene Fischer vorbei und sang ihren Klassiker "Atemlos". Natürlich mit reichlich Unterstützung der Gäste, die mittlerweile schon Bänke und Tische erklommen hatten. Egal ob "Skandal im Sperrbezirk" oder "Malle ist nur einmal im Jahr" – jeder Song wurde lauthals mitgesungen. Das anschließende Feuerwerk sorgte zusätzlich für Furore.