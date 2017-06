Meckenbeuren Führungstrio des TSV Meckenbeuren geht in die nächste Runde

Führungstrio des TSV Meckenbeuren geht in die nächste Runde

Lothar Kramer, Gerhard Haug und Gerhard Klein werden auch in den kommenden zwei Jahren die Geschicke des TSV Meckenbeuren leiten. Bürgermeister Andreas Schmid machte während der Hauptversammlung des Vereins Hoffnung darauf, dass der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz in Erfüllung gehen könnte.

Erleichterte Gesichter und befreites Aufatmen bei den Mitgliedern des TSV Meckenbeuren. Ihr Führungstrio, bestehend aus Lothar Kramer (Finanzen), Gerhard Haug (Verwaltung und Organisation) und Gerhard Klein (Technik und Sachanlagen), wird auch in den kommenden zwei Jahren die Geschicke des Meckenbeurer Traditionsvereins weiter leiten. Nach den dramatischen Zeiten vor zwei Jahren, als sich lange kein Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Willi König finden ließ und der 1912 gegründete Verein kurz vor der Zwangsauflösung stand, scheinen nun endgültig ruhigere Zeiten angebrochen zu sein. Das wurde am Freitagabend bei der Hauptversammlung des TSV deutlich.

Knapp 40 des über 1000 Mitglieder zählenden Vereins waren in das Gemeindehaus der St. Maria Gemeinde Meckenbeuren gekommen. "Angesichts der tropischen Temperaturen haben wir eine überschaubare Teilnehmerzahl, aber wir sind dennoch beschlussfähig", kommentierte Lothar Kramer die geringe Beteiligung an der Versammlung. Doch diejenigen, die den Weg in das Gemeindehaus gefunden hatten, erfuhren von ihrem Vereinsvorsitzenden während dessen Bericht, dass ihr Verein auf einem guten Weg ist. Die bis 2025 angestrebte Entschuldung schreitet dank zurückhaltender Neuinvestitionen stetig voran und die Umstrukturierung des Vereins, die Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern, trägt bereits erste Früchte. Dennoch darf sich der TSV Meckenbeuren nicht ausruhen und muss sich weiterhin aktiv um die Gewinnung neuer Mitglieder kümmern, forderte Lothar Kramer. Denn seit 2013 habe sich die Mitgliederzahl, trotz zahlreicher Neueintritte, insgesamt um 113 Personen verringert.

Als Gründe hierfür nannte Kramer die zunehmende Individualisierung der Menschen, die sich nicht mehr an einen Verein binden möchten, aber auch die vollen Stundenpläne der Kinder. "Wir sind so attraktiv. Wir haben die Chance und die Power, wieder neue Mitglieder zu werben," ermunterte er die Zuhörer, Werbung für den Verein zu machen.

Bei den von Vorstandsmitglied Gerhard Haug vorgetragenen Berichten der einzelnen Abteilungen sorgte vor allem der Wunsch der Abteilung Fußball nach einem Kunstrasenplatz, der von allen drei Meckenbeurer Sportvereinen genutzt werden könnte, für Gesprächsstoff. Hier konnte Bürgermeister Andreas Schmid Hoffnung machen. Im Herbst werde das Thema bei der strategischen Finanzplanung im Gemeinderat berücksichtigt, versprach Schmid. Ein geeigneter Ort für solch einen Platz sei für ihn das Bildungszentrum Buch.

Verein und Ehrungen

Der TSV Meckenbeuren wurde 1912 gegründet und gehört mit seinen über 1000 Mitgliedern neben der Narrenzunft Brochenzell zu den größten Vereinen der Gemeinde. Der TSV gliedert sich in die Abteilungen Fußball, Gesund & Fit, Ski & Wandern, Leichtathletik, Tischtennis und Radfahren. Der Verein wird geleitet von Lothar Kramer (Finanzen, Sprecher des Vereins), Gerhard Haug (Technik und Sachanlagen) und Gerhard Klein (Verwaltung und Organisation).

Ehrungen: Seit 25 Jahren sind Carmen Blaser, Josef Junker, Walter Kasper, Walter Kolb, Silke Mill, Hermann Vallaster und Wolfgang Vallaster Mitglieder des Vereins. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Robert Dämpfle, Roland Feucht, Alwin Jeck, Jürgen Kauer, Ingrid Köberle, Rainer Leiprecht, Ingeborg Leiter und Reinhard Weishaupt. Seit 50 Jahren ist Johann Schäfer dem TSV Meckenbeuren treu, seit 60 Jahren sind es Manfred Gehring, Ortwin Haga und Hermann Renkert. Für ihre 70-jährige Mitgliedschaft wurden Wolfgang Eyrich, Rolf Heiligensetzer und Wilhelm Schmollinger geehrt.

Informationen im Internet: www.tsv-meckenbeuren.de